Вопрос дня: А как у вас с припасами на черный день?

Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран Службы внешней разведки:

- На всю жизнь не запасешься. Я, хотя и ленинградец-блокадник, запасов продуктов не делаю. На месяц запастись можно - но проблему это не решит. Войны ХХ века в генетической памяти поколений. И народ внутренне готов ко всему.

Андрей КУРАЕВ, протодиакон:

- Пока я еще слишком ленив. Если закупки и будут, то мотивом станет падение рубля. Если продукт не испортится - через месяц он подорожает. 30 лет назад такое было: вот-вот все кончится и надо закупать. А лет через десять пришлось выбрасывать тушенку и топленое масло. Когда я что-то тащил в дом, отец говорил, что не надо. И был прав.

Айнана ТАГРИНА, исполнительница чукотских песен:

- Морозилку забиваем каждый месяц. Покупаем замороженные овощи - брокколи, цветную капусту, фасоль. С Чукотки нам привозят сушеное мясо и китовую кожу. Это как сало. Даже если не будет хлеба - будем делать лепешки, пока есть мука и яйца. Это можно хранить на балконе. Мой муж, хотя и русский, маринует китовую кожу в соевом соусе с чесноком.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Я страшно удивлен информацией о том, что в магазинах начали раскупать товары первой необходимости. Ну холодильник у нас не пустует, на неделю может хватить, но в кладовке нет запаса многомесячного тушенки и круп. Самое страшное - это паника по поводу того, что надо срочно все закупать. По коронавирусу информация идет честная каждый день - и я удивлен такой реакцией уравновешенных людей.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности Торгово-промышленной палаты:

-- Припасы на черный день есть - их хватит на неделю, максимум две. Мне кажется, это есть у каждой семьи в России. Но это не значит, что мы готовы держать оборону месяц-два.

Бари АЛИБАСОВ, музыкант и продюсер:

- С детства еды не хватало. Пока есть нынешний президент, я не будут делать запасов. У меня на первом этаже дома четыре продуктовых магазина! А так я стоял в очередях за хлебом, водкой, молоком при Сталине, Хрущеве, Брежневе, Горбачеве. И вот - первый глава государства за всю историю, при котором есть любая еда в магазинах в любое время.