СК России: списки нацистов Латышского легиона СС будут детально изучены

Представленный в докладе список ветеранов Латышского легиона СС содержит достаточно полные анкетные данные, что позволяет провести детальные поисковые мероприятия по имеющимся в распоряжении следствия учетам. Такое заявление сделал во вторник Следственный комитет России.

- В рамках расследуемых в СК России уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном Латышского легиона СС Висвалдиса Лациса, ряд лиц, информация о которых содержится в докладе историков, уже проверяется на причастность к преступлениям против человечности в отношении мирных советских граждан. Так, в настоящее время в общей сложности нами проверяются более 50 лиц, которые могут быть причастны к преступлениям нацистов, среди них - и легионеры Латышского легиона СС, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она также отметила, что следствие учитывает, что ряд названных в докладе лиц ранее уже привлекался к уголовной ответственности Военными трибуналами в период 1940-х-1950-х годов.

- В соответствии с принципом non bis in idem, это исключает их повторное уголовное преследования в случае отсутствия доказательств их причастности к выявленным позже преступлениям, - отметила Петренко.

Заявление СК России последовало после доклада "Пособники нацистских преступлений. 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы", который был подготовлен российским фондом "Историческая память" и фондом поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки.

В докладе содержатся сведения о 96 ветеранах Латышского легиона СС из четырех сотен, которые проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии. Нацисты и сегодня стараются держаться вместе: создали свою организацию "Ястребы Даугавы". Управляет ей из США активист Даумантс Вилкс.

- Известно, что некоторые из ныне живущих садистов Латышского легиона СС были удостоены государственных наград Латвии и США, за уничтожение мирных граждан СССР и Вьетнама, - заявил один из авторов доклада, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.

Исследователи внимательно следят за недобитками. Ежегодно нацистские преступники собираются в центре Риги 16 марта. В этом году праздник легионеров из-за коронавируса отметили. Возможно, эта мера позволит сохранить их жизни до очередного суда.

СПИСКИ

Зигурдс Лиелъюрис (1929 г.р.) добровольно вступил в Латышский легион, в 1945 году его перевели в боевое подразделение, он участвовал в боевых действиях. Сдался в плен западным союзникам, убавив себе два года. В 1951 году поступил на службу в армию США, участвовал в боевых действиях в Корее и Вьетнаме, специалист по антипартизанской войне. Отличался особой жесткостью, о чем любит рассказывать друзьям… Награжден американскими наградами, гражданин США.

Казимирс Упениекс (1923 г.р.) добровольно вступил в латышский легион, после освобождения Латвии советскими войсками ушел с оружием в лес, примкнув к "лесным братьям". После восстановления независимости Латвии награжден латвийским военным орденом Виестура.

Висвалдис Лацис (1924 г.р.) служил в 19-й латышской дивизии ваффен СС, был командиром взвода. Живет в Латвии. В 1995 году награждён высшей госнаградой Латвии - Орденом Трёх звёзд. В 2019 году Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против Лациса по статье о реабилитации нацизма.

Лаймонис Эзергайлис (1923 г.р.) проживает в Латвии, глава Добельского отделения Общества национальных воинов, также награжден орденом Трех Звезд.

Ольгертс Цакарс (р.1924) с 1944 года служил в 15-й латышской дивизии Ваффен СС, после войны перебрался в Швецию, а в 1953 году - в США, где и коротает свои дни. "В 2010 году президент Латвии Валдис Затлерс наградил Ольгертса Цакарса государственной наградой - Крестом признания".