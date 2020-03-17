2020-03-17T10:27:36+03:00
Происшествия

В Москве на Щелковском шоссе столкнулись 4 грузовика и 3 легковушки

В одной из машин зажало женщину, она госпитализирована в тяжёлом состоянии
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото : пресс-службы департамента ГОЧСиПБ МосквыФото : пресс-службы департамента ГОЧСиПБ Москвы
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Страшная авария с участием семи транспортных средств произошла утром во вторник, 17 марта, в районе Щелковского шоссе. На большой скорости столкнулись четыре грузовика и три легковых автомобиля. Одну из иномарок зажало между КАМАЗом и Газелью. Внутри находилась женщина-водитель.

Вытащить пострадавшую из покареженного кузова удалось спасателям.

- Кузов автомобиля был разрезан с помощью специального оборудования. После этого пострадавшая была передана бригаде скорой помощи, - сообщили "Комсомольской правде " в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Фото : пресс-службы департамента ГОЧСиПБ Москвы

Фото : пресс-службы департамента ГОЧСиПБ Москвы

За жизнь женщины сейчас борются медики. Она госпитализирована в одну из московских больниц.

Тем временем на месте ДТП работает сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают причину аварии. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который не справился с управлением на скользкой дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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