В Москве на Щелковском шоссе столкнулись 4 грузовика и 3 легковушки
Страшная авария с участием семи транспортных средств произошла утром во вторник, 17 марта, в районе Щелковского шоссе. На большой скорости столкнулись четыре грузовика и три легковых автомобиля. Одну из иномарок зажало между КАМАЗом и Газелью. Внутри находилась женщина-водитель.
Вытащить пострадавшую из покареженного кузова удалось спасателям.
- Кузов автомобиля был разрезан с помощью специального оборудования. После этого пострадавшая была передана бригаде скорой помощи, - сообщили "Комсомольской правде " в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Москвы.
Фото : пресс-службы департамента ГОЧСиПБ Москвы
За жизнь женщины сейчас борются медики. Она госпитализирована в одну из московских больниц.
Тем временем на месте ДТП работает сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают причину аварии. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который не справился с управлением на скользкой дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU