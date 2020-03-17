«Нас вывезли в поле и связали»: в Подмосковье грабители специально устроили ДТП, чтобы обокрасть своих жертв

Нападение произошло поздней ночью 16 марта на автодороге М-1 «Беларусь». Около 2 ночи неизвестные на автомобиле Gelly специально врезались в попутную Шевроле Лачети. Автомобили как и положено правилами остановились разобраться в ДТП, как вдруг из Gelly выскочили 4 человека, один из которых стал стрелять по Шевроле. Разбойники разбили стекла иномарки, после чего, угрожая оружием, заставила водителя и пассажиров пересесть на задние сидение. Банда взяла в заложники всех, кто находился в Шевроле и отвезла к деревне Язёво, где похищенных избили и ограбили.

«Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили троих избитых мужчин. У двоих из них были огнестрельные раны. Всех ограбили неизвестные, подрезавшие их на трассе «Беларусь». У пострадавших похитили дорогостоящие сотовые телефоны, а также наличные в сумме 75 000 $ и 5 646 500 рублей.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Всех троих пострадавших каретой скорой помощи доставили в ЦРБ для прохождения лечения. У мужчин огнестрельные ранения и ушибы. В настоящее время полиция разыскивает неизвестных на автомобиле Gelly, которые среди ночи устроили на трассе «Беларусь» ограбление в стиле 90-х.