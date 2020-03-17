Ничего нет
В классическом уже Пелевине, в концовке "Чапаева и Пустоты" появляется "глиняный пулемет", замаскированный левый мизинец Будды, который превращает в ничто все, на что укажет.
Нет никаких сомнений, что его снова кто-то отыскал.
Потому что изо дня в день "чего ни хватишься, ничего нет", как говорилось в другой классической книге.
Нет Италии.
Нет авиаперелетов.
Нет США.
Нет Евросоюза.
Нет Парижа.
Нет рукопожатий и троекратных поцелуев.
Нет библиотек и московского зоопарка.
И Белоруссии нет. Вроде бы казалось, вот уж что точно никуда не денется. А раз - и нету Александра Григорьевича, только обрывки слова «ин-тег-ра-ция» доносятся откуда-то эхом!
Китая нет, которому вроде и пропасть немыслимо.
Школы сначала полуприкрыли, потом окончательно захлопнули.
Нет вузов в Москве.
Даже футбола нет.
Сначала потыкали в европейский, где, как водится, дольше все держались немцы, а потом и до нашего добрались. Мы, честно говоря, надеялись, что убогих и обездоленных минет чаша, но нет.
И НБА с НХЛ нет, и МЛС, хотя последнего считай и не было никогда.
Нет концертов в "Крокусе", Большом Кремлевском зале и "Олимпийском", хотя "Олимпийский" как-то умудрился исчезнуть раньше всех.
Цена на нефть такая, что ее считай тоже нет.
Надо на ночь всмотреться в то, что еще осталось. Потому что поутру проснешься - может уже и не быть. Даже скорее всего.
Московский метрополитен, город Питер, Красная площадь, консерватория. Пока писал это слово, консерватории тоже не стало. Прошла минута - и столичных театров нет.
Быстрее! Посмотрите вокруг, напрягите зрение, как в тесте на запоминание лежащих на столе предметов. Кто бы подумал, что он окажется таким жизненным.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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