2020-03-17T10:54:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Ничего нет

Как коронавирус обнуляет мир вокруг
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
Поделиться:
Комментарии: comments3
Мир постепенно привыкает жить в условиях пандемии опасного коронавируса.Мир постепенно привыкает жить в условиях пандемии опасного коронавируса.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В классическом уже Пелевине, в концовке "Чапаева и Пустоты" появляется "глиняный пулемет", замаскированный левый мизинец Будды, который превращает в ничто все, на что укажет.

Нет никаких сомнений, что его снова кто-то отыскал.

Потому что изо дня в день "чего ни хватишься, ничего нет", как говорилось в другой классической книге.

Нет Италии.

Нет авиаперелетов.

Нет США.

Нет Евросоюза.

Нет Парижа.

Нет рукопожатий и троекратных поцелуев.

Нет библиотек и московского зоопарка.

И Белоруссии нет. Вроде бы казалось, вот уж что точно никуда не денется. А раз - и нету Александра Григорьевича, только обрывки слова «ин-тег-ра-ция» доносятся откуда-то эхом!

Китая нет, которому вроде и пропасть немыслимо.

Школы сначала полуприкрыли, потом окончательно захлопнули.

Нет вузов в Москве.

Даже футбола нет.

Сначала потыкали в европейский, где, как водится, дольше все держались немцы, а потом и до нашего добрались. Мы, честно говоря, надеялись, что убогих и обездоленных минет чаша, но нет.

И НБА с НХЛ нет, и МЛС, хотя последнего считай и не было никогда.

Нет концертов в "Крокусе", Большом Кремлевском зале и "Олимпийском", хотя "Олимпийский" как-то умудрился исчезнуть раньше всех.

Цена на нефть такая, что ее считай тоже нет.

Надо на ночь всмотреться в то, что еще осталось. Потому что поутру проснешься - может уже и не быть. Даже скорее всего.

Московский метрополитен, город Питер, Красная площадь, консерватория. Пока писал это слово, консерватории тоже не стало. Прошла минута - и столичных театров нет.

Быстрее! Посмотрите вокруг, напрягите зрение, как в тесте на запоминание лежащих на столе предметов. Кто бы подумал, что он окажется таким жизненным.

Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Карантин по коронавирусу в мире: В США испытывают вакцину от коронавируса на людях, а в Италии освобождают роддома для новых больных

Как переживают пандемию в разных странах и какие меры коронавируса введены в мире (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
При СССР на случай атомной войны у нас были запасы на четыре года круп и на три года зерна и газа
Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков, стоявший у истоков создания группы «Вымпел», рассказал «Комсомолке», почему наша страна лучше других подготовлена к борьбе с коронавирусом
10 новых шагов правительства по борьбе с коронавирусом: закрыть границу с Белоруссией и ввести особый порядок оплаты больничных
Безрецептурные лекарства можно будет заказывать через Интернет, а для товаров первой необходимости на таможне откроют «зеленый коридор» [видео]
Российско-американский генетик Анча Баранова: коронавирус проникает в наш организм, как угонщик автомобилей
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона объяснила, как опасная инфекция проникает в клетки человека и почему коронавирус напал на человечество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве: Карантин в школах, вся Европа признана опасной, отменены мероприятия с числом участников более 50
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге sobyanin.ru об изменениях в ситуации с профилактикой распространения инфекции
Новости 24
Российские авиакомпании потеряли более 100 млрд рублей из-за коронавируса
Вирусолог назвал предполагаемые сроки создания вакцины от коронавируса
РПЦ дала 22 санитарные инструкции священникам из-за угрозы распространения коронавируса
Жена лётчика Ярошенко сообщила о возобновлении дела о его похищении спецслужбами США и Либерии
В России могут запретить кальяны в кафе из-за коронавируса
Пик коронавируса пройден: 95 процентов продавцов из Китая вернулись к нормальной работе на AliExpress
Россияне стали налегать на «солнечный» витамин D3
В Кремле назначили нового коменданта
Путин: "Несистемная оппозиция не является врагом государства"
Москва-сити, гостиницы и храм Христа Спасителя: В столице из-за сообщений о "минировании" проверили почти 1000 учреждений
Курс рубля на 17 марта 2020: доллар - 74,12 рубля, евро - 82,56 рубля
В России из-за закрытия школ предложили давать родителям больничные
В России празднование Дня космонавтики перенесли из-за коронавируса
Выплаты по больничным получат те, кто оказались на обязательном карантине
СК проверит причастность ветеранов Латышского легиона СС к преступлениям нацистов
АКОРТ: запаса продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель
Фондовые индексы США за торги 16 марта рухнули на 12%
Услуги доставщиков еды стали пользовать повышенной популярностью на фоне коронавируса
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник 17 марта
Дэниел Рэдклифф рассказал, что много лет спивался из-за Гарри Поттера
В Казахстане двухлетняя девочка заразилась коронавирусом
Россиян предупредили о "кибер-коронавирусах"
Плавучий космодром "Морской старт" прибыл из США в порт Приморья
Цены на нефть выросли на 5 процентов после того, как резкий спад привлек инвесторов
Опрос: Только 16 процентов работодателей разрешили сотрудникам работать удаленно