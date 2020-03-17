В классическом уже Пелевине, в концовке "Чапаева и Пустоты" появляется "глиняный пулемет", замаскированный левый мизинец Будды, который превращает в ничто все, на что укажет.

Нет никаких сомнений, что его снова кто-то отыскал.

Потому что изо дня в день "чего ни хватишься, ничего нет", как говорилось в другой классической книге.

Нет Италии.

Нет авиаперелетов.

Нет США.

Нет Евросоюза.

Нет Парижа.

Нет рукопожатий и троекратных поцелуев.

Нет библиотек и московского зоопарка.

И Белоруссии нет. Вроде бы казалось, вот уж что точно никуда не денется. А раз - и нету Александра Григорьевича, только обрывки слова «ин-тег-ра-ция» доносятся откуда-то эхом!

Китая нет, которому вроде и пропасть немыслимо.

Школы сначала полуприкрыли, потом окончательно захлопнули.

Нет вузов в Москве.

Даже футбола нет.

Сначала потыкали в европейский, где, как водится, дольше все держались немцы, а потом и до нашего добрались. Мы, честно говоря, надеялись, что убогих и обездоленных минет чаша, но нет.

И НБА с НХЛ нет, и МЛС, хотя последнего считай и не было никогда.

Нет концертов в "Крокусе", Большом Кремлевском зале и "Олимпийском", хотя "Олимпийский" как-то умудрился исчезнуть раньше всех.

Цена на нефть такая, что ее считай тоже нет.

Надо на ночь всмотреться в то, что еще осталось. Потому что поутру проснешься - может уже и не быть. Даже скорее всего.

Московский метрополитен, город Питер, Красная площадь, консерватория. Пока писал это слово, консерватории тоже не стало. Прошла минута - и столичных театров нет.

Быстрее! Посмотрите вокруг, напрягите зрение, как в тесте на запоминание лежащих на столе предметов. Кто бы подумал, что он окажется таким жизненным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

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