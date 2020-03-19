В России появится смартфон для поколения Z

Кто такие представители поколения Z и почему им нужны особые гаджеты? Согласно теории поколений мировоззрение и образ жизни каждого из них формируется под воздействием ключевых событий эпохи. Для поколения Z (молодых людей, рожденных после нулевых годов) таким событием стало массовое появление продвинутых смартфонов, а в последние годы – еще и камерафонов (телефонов с первоклассной камерой). С умными устройствами, которые всегда под рукой, поколение Z вышло на новый уровень в общении, обучении, развлечениях и даже путешествиях, но, соответственно, стало и более требовательным к характеристикам гаджетов. Идеальный смартфон для молодежи – это мощное устройство с отличной камерой и невысокой стоимостью (поскольку «зеты» еще только вступают во взрослую жизнь). Всеми этими преимуществами обладает новое семейство бюджетных смартфонов HUAWEI P40 lite.

Каждый год компания HUAWEI модернизирует серию Р, расширяя очередные границы технологических возможностей. В этом году мировой производитель впервые пополнил флагманскую линейку сразу двумя младшими моделями: HUAWEI P40 lite и HUAWEI P40 lite E.

Бюджетные смартфоны HUAWEI P40 lite и P40 lite E открыли сезон премьер HUAWEI.

Серия новых бюджетных смартфонов получила стильный дизайн, а также ряд ноу-хау, которые чуть раньше были представлены в телефонах топовых моделей.

Например, версия HUAWEI P40 lite оснащена сразу несколькими флагманскими технологиями, среди которых – основная камера 48 МП с искусственным интеллектом и четырьмя объективами; быстрая зарядка SuperCharge 40 Вт (всего за 30 минут аккумулятор заряжается до 70%); кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев (подробнее см. Ключевые характеристики).

Производителю удалось найти оптимальный баланс в соотношении цены и качества. Оба камерафона стоят меньше 20 тысяч рублей (подробнее см. ЦЕНА ВОПРОСА), но при этом пользователи получают шустрые устройства для игр, общения в соцсетях, интернет-серфинга и профессиональной фото- и видео-съемки. Камера 48 МП выдает четкую и яркую картинку даже в условиях плохой освещенности. Любителей ночных прогулок порадует режим фотографирования «Ночь 2.0». Интеллектуальная селфи-камера гарантирует вашим портретам восторженные лайки в соцсетях, а в объектив для широкоугольной съемки на 120 градусов, предназначенный для групповых фото, поместятся все без исключения герои безбашенных вечеринок, выпускных, пикников и туристических выездов.

Макробъектив HUAWEI P40 lite делает четкие снимки с расстояния 4 см от объектов.

Немаловажно, что смартфоны помогут владельцу стать узнаваемым в массе людей благодаря стильному дизайну, тонкому корпусу и изысканным оттенкам.

Оба устройства обеспечивают автоматический доступ к популярным мобильным приложениям в фирменном магазине Huawei AppGallery. Галерея доступна в 170 странах мира, каждый месяц ей пользуются 400 миллионов человек, и она постоянно пополняется новыми российскими и зарубежными сервисами и приложениями. Кстати, недавно Huawei AppGallery вошла в тройку крупнейших магазинов мира.

Селфи-камера 16 МП (8 МП в HUAWEI P40 lite E) с искусственным интеллектом и функцией бьютификации для придания селфи-снимкам и видео большей натуралистичности. Умная корректировка силуэта.

Ключевые характеристики серии смартфонов HUAWEI P40 lite

(доступные цвета: «Полночный черный», «Ярко-зеленый», «Ярко-голубой»)

1. Основной фото-видеомодуль с искусственным интеллектом:

- Объектив 48 МП для съемки ярких и четких фото с высоким разрешением даже в темноте с обновленным режимом «Ночь 2.0».

- Ультраширокогольный объектив 8 МП для съемки панорам на 120 градусов, груфи (групповых селфи), фотографирования субъектов с улучшенной пропорциональностью.

- Объектив 2 МП для съемки художественных портретов с эффектом боке (размытым задним фоном).

- Объектив для макросъемки (с расстояния от 4 см) – только в модели HUAWEI P40 lite.

2. Селфи-камера 16 МП (8 МП в HUAWEI P40 lite E) с искусственным интеллектом и функцией бьютификации для придания селфи-снимкам и видео большей натуралистичности. Умная корректировка силуэта.

3. Видеоредактор с искусственным интеллектом.

4. Быстрая зарядка SuperCharge 40 Вт (до 70% за полчаса) – только в модели HUAWEI P40 lite.

5. Кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев (включение и разблокировка одним касанием) – только в модели HUAWEI P40 lite.

6. Память: 6 Гб (4 ГБ – в HUAWEI P40 lite E) оперативной памяти, 128 Гб – хранилище (можно увеличить до 512 Гб).

7. Рабочая площадь экрана – больше 90%.

8. Мощная игровая платформа с возможностью играть и общаться в соцсетях и мессенджерах одновременно.

9. Аккумулятор на 4200 мА*ч (4000 мА*ч – в HUAWEI P40 lite E):

- 114 часов прослушивания музыки

- 22 часа просмотра видео

- 20 часов интернет-сёрфинга

- 47 часов разговора

ЦЕНА ВОПРОСА

Только в рамках предзаказа HUAWEI делает выгодное предложение:

- P40 lite – 19 999 рублей (+ фитнес-браслет в подарок)

- P40 lite E – 12 999 рублей (+ фитнес-браслет в подарок)