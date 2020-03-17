Павел Крашенинников - о вердикте Конституционного суда: Судьи отработали четко, профессионально. Теперь ждём Указ президента о дате голосования

- Павел Владимирович! Вас можно поздравить – Конституционный суд вынес вердикт о том, что все поправки в Основной Закон соответствуют Конституции.

- Да. Мы сделали все качественно, с юридической точки зрения - все хорошо. Поэтому работа наша подтверждена, идем дальше.

- Скажите, вас не удивило, что так быстро, просто стремительно рассмотрели, по-моему, 52 страницы поправок?

- Знаете, насчет стремительности... Такую работу обязательно хочется сделать - в меру оперативно, не затягивая. И, если есть понимание, надо ее сделать - и всё. Потому что давление, вы видели, какое оказывалось на суд.

- А что, на суд давление было?

- Всякие публикации были и так далее. Это же все было и есть. Они же,- члены Конституционного суда - кроме того, что судьи, - еще и люди, они тоже смотрят телевизор, интернет, общаются со знакомыми и так далее. Но судьи отработали четко, профессионально.

- Пока Конституционный суд рассматривал весь пакет поправок и предложений, от них к вам не было каких-то звонков уточняющих или - из администрации президента?

- Да нет, конечно.

- И вы туда не звонили.

- Когда я говорил про общественное давление, я имел в виду всякие публикации, высказывания. Я про это общественное давление, а не про какое-то административное или - телефонное.

Хочу обратить внимание, что в Конституционном суде только в субботу приняли к рассмотрению поправки в Основной Закон. И вот - к исходу понедельника, 16-го, там сделали заключение. Мне кажется, что времени для профессиональных людей вполне достаточно. То есть, по срокам - здесь все нормально.

- Следующие шаги какие у нас с вами?

- Мы ожидаем Указ президента о назначении всероссийского голосования. Будем смотреть, какая будет дата...

- Так уже известно - 22 апреля!

-...уже утверждённая, юридическая дата. Вот что я имею ввиду. Потому что - в соответствии с законом - дату назначает президент.

После Указа, сразу запускается этот механизм, который изложен во 2-й статье Конституции – по подготовке ко всероссийскому голосованию. И все эти процедуры начинают работать.

- Давайте напомним - это создание участков для голосования, формирование избирательных комиссий - или как они будут называться...

- Да. Эти процедуры изложены во 2-й статье.

И еще Центральная избирательная комиссия издаст документ под названием «Порядок проведения общероссийского голосования». В нем - также процедурные вопросы будут изложены, наряду со 2-й статьей и с Указом президента.

- Сейчас власти и России, и регионов, крупных городов (в частности, Москвы) издают различные распоряжения в связи с коронавирусом. Это не помешает подготовке к голосованию?

- Еще есть ситуация, связанная с экономикой.

Все эти процессы, конечно, надо иметь ввиду. Посмотрим. Надо, чтобы это все максимально учитывалось, одно с другим в противоречия как можно меньше вступало.

Сейчас будем ждать Указ президента. Понятно, что все доводы, плюсы, минусы, - все в комплексе при подготовке к голосованию будет взвешиваться и оцениваться...

Павел Крашенинников - о вердикте Конституционного суда: «Несмотря на давление, судьи отработали четко, профессионально. Теперь ждём Указ Президента России о назначении даты голосования» 00:00 00:00

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КС признал законными поправки в Конституцию

Заключение окончательно и обжалованию не подлежит (подробности)