«В детстве они пичкали меня наркотиками»: В Подмосковье студент зарезал свою мать

Кровавая история развернулась 8 марта в подмосковном Дедовске. В полицию позвонил встревоженный мужчина, сообщивший о том, что во дворе его дома разгуливает молодой человек весь в крови, с ножом в руках. Прибывшие на место оперативники сразу увидели около одного из домов по улице Красный октябрь того самого парня в крови. Молодой человек был явно не в себе, держал окровавленный нож и только и повторял, что убил свою мать. В ходе разговора полицейские выяснили, что парня зовут Сергей, учится он на факультете культурологии в РГГУ, а маму он свою убил в квартире в доме напротив.

«В квартире был найден окровавленный труп 48-летней Светланы П.* с торчащим из груди ножом. При визуальном осмотре на теле погибшей были обнаружены множественные колото-резаные. Ее сын, 23-летний Сергей П.* рассказал оперативникам, что пришел к своей матери в дом этим утром и нанес удар ножом ей в грудь, в область сердца. После чего стал наносить удары ножом уже по всему телу. После расправы, парень вышел из квартиры во двор, где его заметили соседи и вызывали полицейских,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Молодого человека задержали на месте преступления. В настоящий момент он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - Убийство.

Как удалось выяснить KP.RU, оперативникам молодой человек смог обрывочно объяснить причины своего поступка. По его словам, в детстве родители издевались над ним и кололи ребенку разные наркотические средства ради своей забавы. Он не смог забыть и простить им детскую травму из-за чего взялся за нож. Так это или нет, установит следствие. Однако, известно, что погибшая Светлана П. ранее была судима по «наркотической» статье 228 УК РФ.