2020-03-17T15:07:06+03:00
Происшествия

"Летела с 8 этажа и упала на клумбу, это и спасло": в Подмосковье студентка выжила после падения из окна

В крови девушки, за жизнь которой сейчас борются медики, обнаружили алкоголь
Анастасия ВАРДАНЯН
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В крови девушки, за жизнь которой сейчас борются медики, обнаружили алкогольВ крови девушки, за жизнь которой сейчас борются медики, обнаружили алкогольФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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19-летняя Оксана*, студентка Высшей школы экономики, точно родилась в рубашке. Девушка выжила после падения с высоты 8 этажа. Поздно ночью, 16 марта, во дворе многоэтажки в Подмосковном Одинцово ее нашел сосед.

- Крови много было, но она сознание не потеряла. Просто повезло, что упала на клумбу, а не на асфальт, который всего в метре от нее был, - рассказал "Комсомольской правде " очевидец Дмитрий Бархатов.

Скорая приехала быстро. Сейчас за жизнь студентки борются медики.

- У пострадавшей тяжёлые травмы: множество преломов, закрытая черепно-мозговая травма. Установлено, что они получены в результате падения, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах. - В крови девушки обнаружен алкоголь.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Известно, что студентка снимала в аренду комнату в одной из квартир. Переехала всего за несколько дней до случившегося. Раньше она жила в общежитии. Сейчас следователи опрашивают хозяина квартиры. В ту ночь ранее судимый мужчина был дома.

- Ведётся проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировал источник близкий к следствию.

Саму Ксению опросят сразу, после перевода из реанимации в обычную палату.

* Имя изменено в интересах следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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