«Посмотрите на неё, срамота!»: на беременную жену Грачевского ополчились в аптеке

Нестареющий Борис Грачевский готовится отметить день рождения - 18 марта кинорежиссеру исполнится 71 год. А он все так же энергичен, как сорок лет назад, и влюблён, словно мальчишка. Накануне праздника программа «Когда все дома» (именно так переименовали знаменитую передачу Тимура Кизякова после скандального переезда с Первого канала на «Россию») побывала в гостях у отца-основателя «Ералаша». Этот детский проект, к слову, успешен и до сих пор - общее количество серий давно перевалило за 1000, а просмотры уже исчисляются миллиардами.

- Сегодня я не просто счастлив - я летаю и почти не дотрагиваюсь до земли, - признался в эфире Борис Грачевский, поглаживая живот молодой супруге Екатерине Белоцерковской (она вдвое моложе мужа - ей 35 лет). - Потому что рядом со мной человек, которого я люблю, я ею дышу. Она мой витамин, мой укол - да что угодно!

Разница в возрасте пару никогда не смущала, в доказательство чего режиссёр рассказал забавный случай:

- Была такая сцена. Катя как-то забегает в аптеку с животом, ещё он поменьше был, и говорит, мол, пустите беременную. И ей тетка в аптеке отвечает: «Ты бы школу сначала закончила, посмотрите на неё! Срамота! Мамка-то хоть знает?!». А у Кати две косички, лицо не накрашено. «Да у меня, - говорит, - два института!». Вышла гордая, вы бы видели. Такой комплимент сделали!

Между тем, молодая жена рядом с Грачевским практически все время отмалчивалась. Ведущему так и не удалось узнать, в какой семье она росла («московской: мама - педагог, отец - юрист», - вот и весь ответ), и что сблизило ее с именитым избранником. И лишь о будущем малыше, который появится со дня на день, женщина говорила с нескрываемым удовольствием.

- Мне кажется, я буду сумасшедшей мамой. У меня ребенок уже записан на плавание для грудничков, в 11 месяцев начнём развивающие занятия, - поделилась Белоцерковская. - Я уже читаю ему сказки, включаю музыку. Каждый раз жду УЗИ, чтобы увидеть, как там мой малыш. И каждый раз плачу!

Напомним, Грачевский и Белоцерковская познакомились в 2015 году на съемках его картины «Между нот, или Тантрическая симфония» - Екатерина там играла эпизодическую роль. А в феврале-2016 пара узаконила отношения, устроив пышную свадьбу. Многие предрекали, что их союз не продержится и года, но они и сегодня смотрят друг на друга влюблёнными глазами.

СПРАВКА «КП»

До Белоцерковский режиссёр был женат дважды. С первой женой Галиной он прожил в браке 35 лет. У Бориса Юрьевича есть взрослая дочь Ксения и сын Максим (который на 12 лет старше новой супруги отца!). А от второго брака с телеведущей Анной у режиссера растет семилетняя дочь Василиса.

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На этих выходных режиссер Борис Грачевский и его возлюбленная, 32-летняя актриса Екатерина Белоцерковская, наконец, отпраздновали свадьбу. Нет, поженились «молодые» еще в феврале 2016-го года. Было даже свадебное путешествие на Маврикий. Хотя, в интервью «Комсомольской правде» после второго развода в 2014-м году Грачевский говорил, что снова появляться у ворот ЗАГСа в качестве жениха не планирует: «Не дай бог! Как говорится, обжегшись на молоке, дуют водку». (подробности)

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