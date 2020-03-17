Генерал-майор полиции Ирина Волк рассказала детям о своем дедушке-фронтовике

В год 75-летния Победы Министерство внутренних дел России проводит Всероссийскую онлайн-акцию «Я помню. Я горжусь. Служу России!». Сотрудники полиции рассказывают в своих интернет-ресурсах подрастающему поколению об истории Великой Отечественной войны и вкладе правоохранительных органов в Победу, подвигах милиционеров на полях сражений и при охране правопорядка в тылу.

- В предстоящие 55 дней до Дня Победы в рамках акции сотрудники органов внутренних дел и их дети подготовят и запишут видео с историями о членах своих семей – ветеранах Великой Отечественной войны. В этом им помогут интернет-порталы «Подвиг народа» и «Память народа», открывшие широкий доступ к информации о погибших и пропавших без вести военнослужащих, их боевом пути, мужестве и героизме, отраженных в наградных листах тех военных лет. Видеоролики с историями будут размещаться в официальных аккаунтах МВД России и территориальных органов МВД России в социальных сетях с хештегами #Япомню, #Ягоржусь, #СлужуРоссии», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ирина Волк предложила всем неравнодушным гражданам, школьникам и студентам присоединиться к акции и разместить в своих аккаунтах в социальных сетях свои ролики о ветеранах с хештегами #Япомню, #Ягоржусь.

Генерал-майор полиции Ирина Волк подала всем пример: записала видеорассказ о своем дедушке, кавалере медали "За боевые заслуги" гвардии сержанте Алексее Владимировиче Волке. Первыми этот фильм посмотрели учащиеся класса будущих полицейских в Центре творческого развития и гуманитарного образования "Романтик" (г.Щёлково).

Говорят, что до Великой Отечественной войны Алексей Владимирович был финансистом, и даже участником экспедиции И.Д. Папанина на Северный полюс в 1935-1936 годах. Прошел всю войну.

На сайте "Подвиг народа" можно найти представление Алексея Владимировича Волк к ордену Красной Звезды и медали "За боевые заслуги". В нем говорится, что при нахождении в городе Радомско (Польша) в конце января 1945 года была окружена немецкая дивизия в количестве до 7000 немецких солдат и офицеров. И товарищ Волк "принимал активное участие в ликвидации группировки и доставил в управление военного комиссариата города Радомско около 250 немецких солдат".

- Школьникам также показали документальный фильм о работе милиции в годы войны, ролики "Память народа" и "Листая книгу памяти" - о воевавших в 1941-45 гг. сотрудниках ОВД Щелково, - отметила начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области полковник внутренней службы Татьяна Петрова.

Почетным гостем мероприятия стал военный летчик - ветеран Великой Отечественной войны Петр Кузьмич Шелохаев. Он поделился со школьниками своими личными воспоминаниями о войне, рассказал о страшных испытаниях, выпавших на долю его поколения, и призвал молодежь никогда не забывать, какой ценой нашей стране досталась Победа.

КСТАТИ

Проект «Класс будущих полицейских» осуществляется с 2013 года на базе Центра творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» г.о. Щёлково Московской области. Класс создан по инициативе общественной организации «Ветеран милиции» и призван дать учащимся общеобразовательных учреждений базис правовых знаний, спортивной подготовки и основы оказания первой медицинской помощи.

Программа обучения рассчитана на 2 года. Участие в ней принимают учащиеся 8-11-х классов. В течение двух лет ими изучаются не только правовые дисциплины, но и проводятся круглые столы, деловые игры, беседы с сотрудниками полиции, на занятия приглашаются дознаватели, следователи, эксперты-криминалисты, кинологи, оперативные сотрудники, сотрудники других служб и подразделений.