Россия и Швеция договорились наращивать сотрудничество

В Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Швеции в России Малены Мард. Инвестиционное сотрудничество, развитие бизнес-диалога Россия – Швеция, взаимодействие в Арктическом регионе, участие в международных мероприятиях и новые идеи совместных проектов – эти вопросы стали ключевыми для обсуждения.

«По итогам 2019 года Швеция вошла в десятку самых крупных иностранных инвесторов на российском рынке. Объем прямых инвестиций шведских компаний в Россию составил более 5 млрд долл. США. На территории Российской Федерации работает около 500 шведских компаний. Уверен, что у наших стран отличные перспективы для дальнейшей диверсификации сотрудничества и реализации новых проектов в сфере экономики, энергетики, развития северных территорий равно, как в гуманитарной области», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

Вопросы сотрудничества в Арктическом регионе особенно актуальны для двух государств. Взаимодействие в региональных многосторонних структурах– Совете государств Балтийского моря, Совете Баренцева/Евроарктического региона, Арктическом совете, «Северном измерении» и его партнерствах, укрепление безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря, а также сотрудничество в сфере экологии – таковы основные направления совместной работы России и Швеции в регионе.

Раз в два года в России проходит Международный арктический форум «Арктика – территория диалога». Деловая повестка мероприятия затрагивает обсуждение таких важных вопросов развития Арктики, как разработка новых технологий, развитие человеческого капитала в условиях Арктики, экономика развития Арктической зоны, рациональное освоение ресурсов и устойчивое развитие Арктики.

«Меня заинтересовала информация о Международном арктическом форуме, который состоится в России в 2021 году, и я немедленно проинформирую об этом моих коллег в Стокгольме. Для Швеции очень важно развивать сотрудничество с другими странами, когда речь заходит об Арктическом регионе. Участие в Международном арктическом форуме в 2019 году шведской делегации, которую возглавил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, показало насколько высоко стоят вопросы, связанные с Арктическим регионом, в повестке дня в Швеции», – отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в России Малена Мард.

Кроме того, шведский Посол заверила российскую сторону, что она проинформирует представителей шведского бизнеса и официальных лиц о других планируемых мероприятиях Фонда «Росконгресс»: Восточный экономический форум и Российская экономическая неделя, которые пройдут во Владивостоке и в Москве в сентябре и октябре 2020 года соответственно.

В рамках развития диалога Россия-Швеция участники встречи обсудили перспективы реализации совместных инициатив и создание Центра проектной деятельности, формированием которого займется Фонд Росконгресс и уполномоченная шведская организация. Его цель – координация действий и утверждение совместного плана работы по реализации совместных инвестиционных и деловых проектов между нашими странами. В приоритете – обмен предложениями по перспективным инвестиционным, экспортным, торговым и иным деловым проектам, привлечение инвесторов, продвижение проектов и обмен экспертно-аналитической информацией.

На протяжении четырех последних лет Посольство Швеции совместно с BusinessSweden (региональный партнер Фонда) и Фондом «Росконгресс» организовывают различные мероприятия рамках МАФ и ПМЭФ. Так в 2019 году во время проведения ПМЭФ был организован российско-шведский бизнес-диалог при участии высшего глобального руководства ведущих шведских компаний.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.