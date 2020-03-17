Геннадий Онищенко - Александру Гамову: Масок нет в аптеках? Не передергивай! И со спекулянтами это ты ни черта не борешься...
- ...Геннадий Григорьевич! А вы заметили?
- Что я должен был заметить?
- Стоило вчера вам выйти на крыльцо без пальто - это было на открытии мемориальной доской Иосифу Давыдовичу Кобзону в Гнесинке, - как из толпы послышались крики: Геннадий Григорьевич, наденьте пальто!
- Это товарищ Гамов говорил и кричал?
- Ну, не только я. Меня поддержали все трудящиеся, которые там находились.
- Надо было начать скандировать. «Наденьте пальто! Наденьте…»
- А ещё вы обратили внимание, что трудящиеся о вашем здоровье заботятся, а вот вы...
- Что - я?
- Всюду сейчас публикуют инструкции, как правильно надевать маски. Мои читатели даже вспоминают нашу с вами фотографию, где мы - с масками. А их нет в аптеках. Как вы это объясните?
- Я объясню - одним простым этим, - что мы с вами живем в логике, в парадигме «пока гром не грянет».
- Так он уже грянул! Коронавирус же!
- Вы все-таки дадите мне хотя бы слово вставить? Или вы хотите записать монолог господина Гамова с благодарным слушателем товарищем Онищенко?
- Я молчу.
- Так вот, это говорит о том, что наша промышленность на сегодняшний день может всего лишь делать один миллион масок.
- За год я и в ручную столько сошью! А миллион - сутки, конечно.
Что крайне мало даже для нашего немногочисленного населения, для нашей огромной страны.
Причем она (эта самая промышленность. -А.Г.) делает маски практически на китайском сырье.
- Ну, ясно.
- Потому что маску из чего-то шить надо.
- Логично.
- И это значит одно, что наш бизнес… Ну, бизнес винить трудно, поскольку он частный, и он исходит из того: дайте нам деньги, мы вам тогда шить будем…
Геннадий Онищенко - Александру Гамову: «Масок нет в аптеках? Не передергивай! Тебе их просто не хватило. А со спекулянтами в интернете это ты плохо борешься!»
Но даже если мы сейчас дадим им деньги, они все равно не будут делать тот объем, который нужен. Потому что китайцы сделали нам заявку на 70 миллионов масок, а мы одного миллиона сшить не можем. Это нужно для нас.
- И что?
- Это говорит о том, что сегодня Министерство промышленности и торговли, которое у нас существует, должно сделать очень серьезные выводы из той ситуации, которая сложилась.
Мы от народа совершенно правильно просим, требуем и говорим о том, что мы должны привить культуру ношения масок, что это является неотъемлемой частью общей духовной культуры. А обеспечить это не можем.
И вот сегодняшняя ситуация, когда люди, пусть даже достаточно мотивированы к ношению, а они (промышленность и бизнес. - А.Г.) эту проблему решить не могут.
Поэтому сегодня те, кто занимается вопросами развития промышленности, медицинской в том числе, и фармацевтической, маска - это все-таки медицинское изделие, это СИЗ - средство индивидуальной защиты, - должны сделать из этого очень серьезные выводы.
Потому что коронавирус - это такая, я бы сказал, хорошая тренировка.
- Не дай Бог!
- Потому что, сам по себе он достаточно лояльный к нам. Это очень хорошая тренировка на проверку нашей готовности, готовности нашей экономики, готовности нашей промышленности.
И сегодня получилось так, что готовность общества к использованию масок, что для нас очень важно, опережает то предложение, которое нам дает наша отечественная промышленность.
И вот когда коронавирус утихнет, мы должны сделать так, чтобы из этого сделали очень серьезные выводы.
- Я правильно понял, что масок нет и не будет в ближайшие дни?
- В ближайшие дни они есть, но они есть в недостаточном количестве. Вот я бы так сказал. сказать, что их вообще нет, нельзя. Это будет некорректно. Но они явно недостаточны даже на тот скромный спрос, который сегодня уже воспитался у нашего общества. Вам понятно?
- Вы говорите, что схлынет коронавирус, и займемся масками. Так если мы масками не займемся, то коронавирус и не схлынет.
- Товарищ Гамов, вы не передергивайте. То, что я сказал, то я сказал.
И сегодня у нас с вами это испытание на маски - каждый сезон. У нас сегодня уже на дворе вторая половина марта, и совсем скоро мы с вами будем думать о том, как готовиться к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов. Это и прививки, это и маски. Это совсем скоро будет.
- А как быть? Сколько можно перестраивать нашу промышленность?
- К сожалению, мы даже ее перестраивать не начали.
- Масок нет и не будет, получается?
- Слушай, ты, еще раз говорю, - не передергивай! В стране дефицит масок. А вот то, что их нет и не будет - это свойственное Гамову искажение реальности. В сторону ухудшения и без того непростой ситуации. Тебе понятно?
- Наоборот, я улучшаю. Иначе бы вчера я бы народ не поднял на скандирование «Онищенко, надень пальто!»
- За это вам отдельное спасибо. За такую заботу трогательную, я бы сказал. Но маски надо решать. Не только маски, кстати.
- Но хотя бы маски. Вот нету их. И - почему у спекулянтов есть маски, а в аптеках нет?
- Потому что порядок надо наводить. Надо наводить порядок. Спекулянты скупают и потом вздувают цены и перепродают. Скорее всего, здесь…
- А почему не наводят порядок с ними?
- А потому что ни черта не делает Гамов!
- Все на Гамова!
- А как же! Я так понимаю, что вы хотели на меня свалить? А я - на вас.
- Почему, кстати, и спиртовые салфетки вчера стоили 25 рублей, сегодня 130?
- Вот на этой неделе в Госдуме будет приниматься закон о ценах на медикаменты, на медицинские изделия, на лекарственные препараты. Хотя - даже с принятием закона, я думаю, эта проблема не решится. Тем не менее, хоть создается основа для того, чтобы ее решать, - правовая.
Во время подъема заболеваемости всяких гриппов, иногда коронавирусных инфекций эта проблема встает очень остро.
- И еще читатели мне вот пишут: если есть режим чрезвычайной ситуации, власть обязана применить власть, иначе - паника и бунты.
- Насчет паники и бунтов, такое, действительно, в истории бывало. Холерные бунты были... Кстати, Ваганьковское кладбище - это порождение холеры в Москве. Когда были захоронения туда, как раз это было за городом далеко, и вот там сегодня Ваганьковское кладбище - это, в общем-то, если не культурный, то это памятник нашей истории.
Так что бунтов не будет. Но такое в истории было. Да...
ИСТОЧНИК KP.RU