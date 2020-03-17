Геннадий Онищенко - Александру Гамову: Масок нет в аптеках? Не передергивай! И со спекулянтами это ты ни черта не борешься...

- ...Геннадий Григорьевич! А вы заметили?

- Что я должен был заметить?

- Стоило вчера вам выйти на крыльцо без пальто - это было на открытии мемориальной доской Иосифу Давыдовичу Кобзону в Гнесинке, - как из толпы послышались крики: Геннадий Григорьевич, наденьте пальто!

- Это товарищ Гамов говорил и кричал?

- Ну, не только я. Меня поддержали все трудящиеся, которые там находились.

- Надо было начать скандировать. «Наденьте пальто! Наденьте…»

- А ещё вы обратили внимание, что трудящиеся о вашем здоровье заботятся, а вот вы...

- Что - я?

- Всюду сейчас публикуют инструкции, как правильно надевать маски. Мои читатели даже вспоминают нашу с вами фотографию, где мы - с масками. А их нет в аптеках. Как вы это объясните?

- Я объясню - одним простым этим, - что мы с вами живем в логике, в парадигме «пока гром не грянет».

- Так он уже грянул! Коронавирус же!

- Вы все-таки дадите мне хотя бы слово вставить? Или вы хотите записать монолог господина Гамова с благодарным слушателем товарищем Онищенко?

- Я молчу.

- Так вот, это говорит о том, что наша промышленность на сегодняшний день может всего лишь делать один миллион масок.

- За год я и в ручную столько сошью! А миллион - сутки, конечно.

Что крайне мало даже для нашего немногочисленного населения, для нашей огромной страны.

Причем она (эта самая промышленность. -А.Г.) делает маски практически на китайском сырье.

- Ну, ясно.

- Потому что маску из чего-то шить надо.

- Логично.

- И это значит одно, что наш бизнес… Ну, бизнес винить трудно, поскольку он частный, и он исходит из того: дайте нам деньги, мы вам тогда шить будем…

Геннадий Онищенко - Александру Гамову: «Масок нет в аптеках? Не передергивай! Тебе их просто не хватило. А со спекулянтами в интернете это ты плохо борешься!» 00:00 00:00

Но даже если мы сейчас дадим им деньги, они все равно не будут делать тот объем, который нужен. Потому что китайцы сделали нам заявку на 70 миллионов масок, а мы одного миллиона сшить не можем. Это нужно для нас.

- И что?

- Это говорит о том, что сегодня Министерство промышленности и торговли, которое у нас существует, должно сделать очень серьезные выводы из той ситуации, которая сложилась.

Мы от народа совершенно правильно просим, требуем и говорим о том, что мы должны привить культуру ношения масок, что это является неотъемлемой частью общей духовной культуры. А обеспечить это не можем.

И вот сегодняшняя ситуация, когда люди, пусть даже достаточно мотивированы к ношению, а они (промышленность и бизнес. - А.Г.) эту проблему решить не могут.

Поэтому сегодня те, кто занимается вопросами развития промышленности, медицинской в том числе, и фармацевтической, маска - это все-таки медицинское изделие, это СИЗ - средство индивидуальной защиты, - должны сделать из этого очень серьезные выводы.

Потому что коронавирус - это такая, я бы сказал, хорошая тренировка.

- Не дай Бог!

- Потому что, сам по себе он достаточно лояльный к нам. Это очень хорошая тренировка на проверку нашей готовности, готовности нашей экономики, готовности нашей промышленности.

И сегодня получилось так, что готовность общества к использованию масок, что для нас очень важно, опережает то предложение, которое нам дает наша отечественная промышленность.

И вот когда коронавирус утихнет, мы должны сделать так, чтобы из этого сделали очень серьезные выводы.

- Я правильно понял, что масок нет и не будет в ближайшие дни?

- В ближайшие дни они есть, но они есть в недостаточном количестве. Вот я бы так сказал. сказать, что их вообще нет, нельзя. Это будет некорректно. Но они явно недостаточны даже на тот скромный спрос, который сегодня уже воспитался у нашего общества. Вам понятно?

- Вы говорите, что схлынет коронавирус, и займемся масками. Так если мы масками не займемся, то коронавирус и не схлынет.

- Товарищ Гамов, вы не передергивайте. То, что я сказал, то я сказал.

И сегодня у нас с вами это испытание на маски - каждый сезон. У нас сегодня уже на дворе вторая половина марта, и совсем скоро мы с вами будем думать о том, как готовиться к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов. Это и прививки, это и маски. Это совсем скоро будет.

- А как быть? Сколько можно перестраивать нашу промышленность?

- К сожалению, мы даже ее перестраивать не начали.

- Масок нет и не будет, получается?

- Слушай, ты, еще раз говорю, - не передергивай! В стране дефицит масок. А вот то, что их нет и не будет - это свойственное Гамову искажение реальности. В сторону ухудшения и без того непростой ситуации. Тебе понятно?

- Наоборот, я улучшаю. Иначе бы вчера я бы народ не поднял на скандирование «Онищенко, надень пальто!»

- За это вам отдельное спасибо. За такую заботу трогательную, я бы сказал. Но маски надо решать. Не только маски, кстати.

- Но хотя бы маски. Вот нету их. И - почему у спекулянтов есть маски, а в аптеках нет?

- Потому что порядок надо наводить. Надо наводить порядок. Спекулянты скупают и потом вздувают цены и перепродают. Скорее всего, здесь…

- А почему не наводят порядок с ними?

- А потому что ни черта не делает Гамов!

- Все на Гамова!

- А как же! Я так понимаю, что вы хотели на меня свалить? А я - на вас.

- Почему, кстати, и спиртовые салфетки вчера стоили 25 рублей, сегодня 130?

- Вот на этой неделе в Госдуме будет приниматься закон о ценах на медикаменты, на медицинские изделия, на лекарственные препараты. Хотя - даже с принятием закона, я думаю, эта проблема не решится. Тем не менее, хоть создается основа для того, чтобы ее решать, - правовая.

Во время подъема заболеваемости всяких гриппов, иногда коронавирусных инфекций эта проблема встает очень остро.

- И еще читатели мне вот пишут: если есть режим чрезвычайной ситуации, власть обязана применить власть, иначе - паника и бунты.

- Насчет паники и бунтов, такое, действительно, в истории бывало. Холерные бунты были... Кстати, Ваганьковское кладбище - это порождение холеры в Москве. Когда были захоронения туда, как раз это было за городом далеко, и вот там сегодня Ваганьковское кладбище - это, в общем-то, если не культурный, то это памятник нашей истории.

Так что бунтов не будет. Но такое в истории было. Да...