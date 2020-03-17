2020-03-17T20:02:26+03:00
Общество

Аккуратное вождение и чистый салон: Что думают мужчины о женщинах-таксистах

Больше всего барышень в Яндекс.Такси работают в тарифе «Эконом»
Поделиться:
..Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Про девушек водителей ходит масса анекдотов. Но, как выяснилось, в России большинству клиентов, пользующихся такси, не принципиален пол водителя. К прекрасному полому за рулем относятся не хуже, чем к мужскому.

По данным опроса, поведенного аналитиками «Авито Работа», 49% респондентов на вопрос: «Если у вас будет возможность выбрать водителя, предпочтете ли вы водителя женского пола» ответили, что для них это не имеет значения. Еще 14% сказали, что, если будет выбор, предпочтут девушку водителя и 35% - мужчину, 2% не смогли ответить.

48% россиян, участвующих в опросе, ответили, что положительно относятся к женщинам водителям такси. Причем так считают не только прекрасные дамы, из-за женской солидарности, но и мужчины. Еще 41% респондентов заявили о нейтральном отношении. Негативные эмоции оказались только у 8% респондентов, еще 3% затруднились ответить.

Женщин-водителей россияне считают очень внимательными и осторожными. Половина опрошенных отметила, что барышни водители такси аккуратно ведут себя на дорогах, причем мужчины подчеркивали это чаще женщин (55% против 46%).

По мнению большинства россиян (58%), для таксисток характерны опрятность и вежливость в общении клиентом, в салоне авто у них всегда чисто, играет приятная музыка. Более того, женщины подержат беседу, но сами с излишними разговорами навязываться не будут.

Кстати, больше всего женщин работают в Яндекс.Такси. Чаще всего вы их встретите, если вызовите машину в тарифе «Эконом».

- Доля водителей женщин в тарифе «Эконом» - 73% по всей России. Еще 20% женщин работают в тарифе «Комфорт», 3% - в тарифе «Комфорт+, и 4% женщин подключены или работают в других классах, - сообщили «Комсомольской правде» в Яндекс.Такси.

Что касается чаевых, то пол здесь также не важен. 46% респондентов в принципе не оставляют чаевые таксистам, а 44% готовы выразят благодарность водителю, независимо от того, мужчина или женщина за рулем. При этом, мужчины признались, что женщинам-водителям готовы оставлять чаевые чаще, чем мужчинам (13% для женщин-водителей и 3% для мужчин-водителей).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Жириновский: «Я требую уволить Дарью Асламову. Она порхает по планете и ждет, когда заразится короновирусом»
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» случился трагикомический случай, когда разухабистый разговор с Владимиром Жириновским о короновирусе превратился в вирусное видео
Новости 24
Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию
МИД создал штаб помощи россиянам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса
Причина смерти Эдуарда Лимонова: писатель скончался в больнице
МИД призвал россиян вернуться из-за границы, пока есть возможность
Перенос Roland Garros 2020: Турнир по теннису состоится осенью из-за коронавируса
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России закрываются театры, цирки и музеи
От участников реалити-шоу скрыли пандемию коронавируса
Греф рекомендовал пользоваться банкоматами в перчатках
Мишустин: правительство делает все необходимое для борьбы с коронавирусом
"Авито" и "Юла" будут блокировать объявления о продаже медицинских масок
Путина удивил рост цен на бензин
Никаких очередей, дистанция - метр: Минпромторг разослал рекомендации магазинам
Голикова: Карантин по коронавирусу не должен влиять на доходы россиян
Путин: в России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Отнеситесь с пониманием: Путин назвал оправданными меры по борьбе с коронавирусом
Неизвестные "заминировали" три вылетевших из Москвы самолета
УЕФА официально отложил все матчи еврокубков из-за коронавируса
Путин разрешил онлайн-продажу безрецептурных лекарств
Рестораны McDonalds закроют в США из-за коронавируса
ЛДПР предложила лишить мандата депутата, который нарушил карантин
Вне зависимости от сезона: врач рассказал, убьет ли лето коронавирус
Число зараженных коронавирусом в России возросло до 114 человек
Подмосковный донор сдал кровь в 80-й раз