Аккуратное вождение и чистый салон: Что думают мужчины о женщинах-таксистах

Про девушек водителей ходит масса анекдотов. Но, как выяснилось, в России большинству клиентов, пользующихся такси, не принципиален пол водителя. К прекрасному полому за рулем относятся не хуже, чем к мужскому.

По данным опроса, поведенного аналитиками «Авито Работа», 49% респондентов на вопрос: «Если у вас будет возможность выбрать водителя, предпочтете ли вы водителя женского пола» ответили, что для них это не имеет значения. Еще 14% сказали, что, если будет выбор, предпочтут девушку водителя и 35% - мужчину, 2% не смогли ответить.

48% россиян, участвующих в опросе, ответили, что положительно относятся к женщинам водителям такси. Причем так считают не только прекрасные дамы, из-за женской солидарности, но и мужчины. Еще 41% респондентов заявили о нейтральном отношении. Негативные эмоции оказались только у 8% респондентов, еще 3% затруднились ответить.

Женщин-водителей россияне считают очень внимательными и осторожными. Половина опрошенных отметила, что барышни водители такси аккуратно ведут себя на дорогах, причем мужчины подчеркивали это чаще женщин (55% против 46%).

По мнению большинства россиян (58%), для таксисток характерны опрятность и вежливость в общении клиентом, в салоне авто у них всегда чисто, играет приятная музыка. Более того, женщины подержат беседу, но сами с излишними разговорами навязываться не будут.

Кстати, больше всего женщин работают в Яндекс.Такси. Чаще всего вы их встретите, если вызовите машину в тарифе «Эконом».

- Доля водителей женщин в тарифе «Эконом» - 73% по всей России. Еще 20% женщин работают в тарифе «Комфорт», 3% - в тарифе «Комфорт+, и 4% женщин подключены или работают в других классах, - сообщили «Комсомольской правде» в Яндекс.Такси.

Что касается чаевых, то пол здесь также не важен. 46% респондентов в принципе не оставляют чаевые таксистам, а 44% готовы выразят благодарность водителю, независимо от того, мужчина или женщина за рулем. При этом, мужчины признались, что женщинам-водителям готовы оставлять чаевые чаще, чем мужчинам (13% для женщин-водителей и 3% для мужчин-водителей).