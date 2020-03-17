Южная Корея: берём по 19 тысяч проб на коронавирус в день, результат сообщаем сразу

На фоне разгула вирусной пневмонии в США, Иране и Южной Европе — на другом конце земли появляется полюс оптимизма. Южная Корея первоначально выбилась по коронавирусу в лидеры: свыше 8 тысяч заболевших на сегодняшний день. При этом умерших — лишь 75. (Для сравнения, в Италии — 28 тысяч и 2 тысячи соответственно).

Причина — Сеул сразу бросил на борьбу с «чумой 2020 года» всю мощь науки и промышленности. «Каждый день в стране проводится более 19 тысяч анализов на коронавирус, результаты оглашаются сразу, — сообщает посольство Южной Кореи в РФ. — Все случаи заражения регистрируются и отслеживаются на карте с помощью онлайн-приложений, соблюдение изоляции потенциальными больными строго контролируется, нарушителей ждут аресты и штрафы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

Анализы проводятся в специальном медавтомобиле, который приезжает в проблемные места. Оператор в защитном костюме берёт у человека пробу — и почти сразу сообщает результат.

Прочие меры стандартны: каждый, кто контактировал с заболевшими, отправляется в карантин на 14 дней. Медпомощь оказывают бесплатно как местным, так и иностранцам. Так что Страна утренней свежести уже в ближайшее время надеется окончательно обуздать болезнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762109" frameborder="0"></iframe> Коронавирус по почте.Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая? Стоит ли избегать интернет-покупок? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит

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