"Я почти ослеп, делал 40 вдохов в минуту, парацетамол не помогал": врач, заболевший коронавирусом, рассказал, как проходит болезнь

НА ПЕРЕДОВОЙ — ВРАЧИ И КАССИРЫ

Вот и начались сравнения с войной. Мир сражается с вирусом. Заголовки итальянских газет: «Врачи на передовой», «Кассиры из траншеи».

Это действительно сейчас две реально главные профессии, вышедшие на первый план. В больницах — врачи, которые ведут борьбу с вирусом за жизнь людей, а в «мирной» жизни — кассиры, которые стали практически кризисными психологами для остального населения, запертого по домам. Кассир супермаркета — это единственный живой человек, которого можно легально увидеть и с кем можно поговорить.

Они тоже уже почти не выдерживают. Итальянцы и в обычной жизни очень болтливы, они ничего не держат в себе, все переживания тут же сваливают на головы окружающих. Есть даже такой специальный итальянский глагол sfogare, означающий: выговорись, прокричись, освободись от напряжения, стресса.

Раньше для выговаривания были бармены, продавцы, многочисленные контакты с друзьями-коллегами-родными, случайные встречи на улицах. Ты мог спокойно со всеми наобниматься, получить поддержку, комплимент. Одним словом, «сфогарси».

А теперь все бремя психологической поддержки взяли на себя кассиры. Чуть ли не каждый покупатель норовит рассказать о себе, о своих переживаниях, пока тот пробивает товар. Флешмобы, которые устраивают по Италии, стали во многих крупных супермаркетах чуть ли не обязательной программой разрядки для кассиров. В 18:00 работники выходят из-за касс, встают в шеренгу, сохраняя дистанцию, и поют все вместе «Azzurro», национальный гимп или еще какую-то всем известную итальянскую песню, подтанцовывают — и, взбодренные, возвращаются на кассы. Они рассказывают журналистам, что смены теперь по ощущениям длятся слишком долго, хотя по времени вроде так же, как и раньше. Просто потому, что психолог — это другая работа, куда более тяжелая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

Вот и начались сравнения с войной. Мир сражается с вирусомФото: REUTERS

Другой хит сезона — интервью врачей. Больше никому не интересны откровения актрис или скандальных политиков. Настоящие «звезды» — доктора, которые заразились… и выздоровели. Один из таких — реаниматолог Анджело Вавассори из госпиталя Бергамо.

Он рассказал как врач, что происходит с человеком, который заразился вирусом.

«…Я начал делать не 15, а 40 вдохов в минуту. Воздух почти не поступал, я почти ослеп. Парацетамол не помогал. Я заперся у себя в комнате, а еду родные мне оставляли под дверью. Температура была 39. Потом стало очень трудно дышать. Пропало обоняние, перестал ощущать вкус, с трудом различал предметы. Из-за недостатка кислорода начались головная боль и диарея. Я пытался вздохнуть, но воздух почти не поступал в лёгкие. В больнице рентген подтвердил воспаление лёгких. Меня поместили в аппарат ИВЛ. Я пытался обойтись без седации и интубации. Но всё-таки потерял сознание. В вентиляционном шлеме шум оглушающий и очень жарко. Ты потеешь, и кажется, что задыхаешься еще больше. Но потом воздух начинает поступать.

«Я реаниматолог, знаю, как реагируют зараженные, это мне помогло, — продолжает доктор Вавассори. — Мне давали несколько антивирусных препаратов, предусмотренный протоколом. Организму нужно время для выработки антител, они должны разрушить вирус раньше, чем тот разрушит лёгкие. А фагоциты уже займутся мёртвым вирусом и антителами. Два дня меня как будто не было. Во сне ты замечаешь, что тебе вводят кислород и жидкость. Время сжимается до мгновения. Это граница между жизнью и смертью, момент, который зачёркивает прошлое и настоящее. Когда я очнулся, мне казалось, что я дома проснулся рано утром. Но рядом со мной лежал мой бывший пациент, которого я лечил до этого. Любой предмет казался новым и необыкновенным, как ребенку. Сейчас я дышу с помощью маски».

Школы закрыты. Дети скучаютФото: REUTERS

ПОТОК ФЕЙКОВ ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ

А сейчас я вас немного повеселю. Два итальянца улетали из Москвы, сделали видео из аэропорта, засняв свой билет, свои лица в масках и очках. И вот идут они в аптеку аэропорта и покупают — как они анонсируют — «передовое русское лекарство от коронавируса». Снимают весь процесс покупки, фоном рассказывая, что это волшебное лекарство давно есть у русских, поэтому там так мало зараженных.

Финал — в трясущемся кадре телефонной камеры появляется... Арбидол. А в голосе докладчика — обиженные нотки с праведным гневом, мол, вот правительство Италии не захотело этот препарат, и посмотрите, сколько умерших. А в России ни одного. Итальянцы шлют друг другу это видео по вотсапу, звонят мне и спрашивают, правда ли, что в России есть арбидол и спасает от вируса.

Пик зараженных, по прогнозам врачей, в Италии будет через две недели, потом пойдет на спадФото: REUTERS

Вообще поток фейков в вотсапе — какой-то запредельный. То ли итальянцы так снимают стресс, то ли просто с ума сходят. Другой, к примеру, «вирусный» во всех смыслах аудиофайл — женский четкий голос с фоном больничных звуков говорит, мол, дорогие, сейчас я поговорила с врачом из Миланской лаборатории, он сказал, что вирус живет на асфальте до 9 дней. Так что используйте для выхода одну пару обуви и оставляйте ее на улице, а в дом в ней не входите. Мамма мия! Ведь итальянцы привыкли в уличной обуви по дому ходить.

Однако на сайте итальянского Минздрава написано, что точно выявлено: на любой поверхности вирус живет несколько часов, никаких дней. Но вот зачем создавать еще больше паники, если и так все на стреме. Не ясно!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766364" frameborder="0"></iframe> Сотни итальянцев участвуют в общенациональном флешмобе против коронавируса.Итальянцы, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, присоединились к трогательному общенациональному музыкальному флешмобу.

Пик зараженных, по прогнозам врачей, в Италии будет через две недели, потом пойдет на спад. При условии, что все будут сидеть дома.

Италия находится на карантинеФото: REUTERS

Вакцина от вируса появится в течение года. Как говорят итальянские вирусологи, это потому, что только на выведение вирусного белка, который является основой вакцины, нужно шесть месяцев. Потом проверка на животных, потом на людях.

Если еще недавно казалось, что это все ненадолго, что нужно перетерпеть неделю-другую. Ну ладно, пару месяцев. Но сейчас становится очевидным, что в русло жизнь вернется далеко не скоро. Наш кузен, который работает пилотом авиакомпании РайанЭйр, с пятницы 13-го был отправлен в отпуск на три месяца. Все рейсы отменены, и предупредили, что, скорее всего, его отпуск будет продлен до шести месяцев.

Так три месяца или шесть?

Вот эта неопределённость — страшнее всего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766892" frameborder="0"></iframe> Карантин «по-итальянски».Итальянцы не были бы итальянцами, если бы даже в ситуации ЧП и полного карантина не нашли способа побыть вместе в веселой, шумной компании

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мигранты перестали бежать в Италию, но оживились уличные грабители

ПОМОЛИМСЯ УЖЕ, ЧТО ЛИ!

Разудалые флешмобы захватили Италию. Газета Ла Репубблика даже новую рубрику основала - «Италия у окна». В ней рассказывается о том, какие еще акции и когда пройдут, во сколько выходить на балкон и что делать. Видео да фотографии с прошедших флешмобов. Премьер-министр Конте сказал, что очень растроган таким проявлением итальянцев и просит продолжать петь гимн в 6 вечера. Везде подчеркивается, что это итальянский способ справиться со страхом. Потому что страха действительно много. (подробности)