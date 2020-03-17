"Больницы переполнены": больную коронавирусом актрису Ольгу Куриленко отправили домой с температурой под 40

Актриса Ольга Куриленко, заболевшая коронавирусом, поделилась шокирующими подробностями из Лондона. Звезду, сыгравшую роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", не стали госпитализировать, несмотря на температуру под 40 градусов.

Ольга Куриленко больше недели лечится от Covid-19. Актриса давно обосновалась в столице Великобритании. И, по ее словам, ситуация в Лондоне в связи со вспышкой заболевания серьезная.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!" , - писала актриса в блоге.

И вот спустя два дня после этого сообщения девушка раскрыла детали, ответив на вопросы встревоженных поклонников. Она поблагодарила публику за поддержку и теплые слова.

"Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены и забирают только людей которые борются за жизнь. Мне сказали что если станет хуже, звонить опять в скорую", - шокировала Ольга признанием пользователей соцсети.

Она рассказала, что тест на коронавирус ей сделали в больнице: "Меня привезла скорая с температурой выше 39. Взяли мазок в горле. Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась".

На вопрос подписчиков, какое ей предписали лечение, актриса заявила: "Ничего мне не назначили. Кроме парацетамола, чтобы сбивать температуру. Вот и все. Я каждый день пью свежевыжатый зеленый сок. Плюс принимаю витамины С, Е, Д, Магний, Железо, пою жидкое серебро и капаю им нос. Завтра начну Цинк принимать (мне его купят). Ем чеснок и квашеную капусту - очень важно для иммунитета...".

По ее словам, она не знает, где подцепила заразу. "Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки", - резюмировала Куриленко.