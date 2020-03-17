Можно ли защититься от коронавируса качалкой и баней

В условиях коронавирусной угрозы пользователи соцсетей активно обсуждают одну очень хитрую стратегию. Формулируется она следующим образом: поскольку лекарства от коронавируса не существует, то вся надежда на собственное здоровье и иммунитет. А лучшими средствами для обретения богатырского здоровья, как известно, являются фитнес, баня и бассейн. Насколько эта стратегия является рабочей, мы расспросили врача инфекциониста Евгения Тимакова.

- Фитнес на самом деле изнуряет организм, - считает доктор Тимаков. - Спортсмены, которые серьезно тренируются, могут болеть гораздо чаще и гораздо сильнее. Потому что у них вся энергия уходит на мышцы. Нужны умеренные нагрузки и в первую очередь движение на свежем воздухе. Необходимо разминать суставы, делать дыхательную гимнастику - медленный вдох - медленный выдох, чтобы тренировать нос и легкие. Кстати, надо следить, чтобы воздух не застаивался дома, поэтому регулярно проветривайте квартиру. Хороший стимулирующий эффект для организма дает закаливание. Это может быть умывание прохладной водой или контрастный душ.

- А пробежки?

- Только легкие не изнурительные. Организм должен двигаться без активных нагрузок.

- Умеренные нагрузки - это только на время коронавирусной угрозы? Или фанатизм в тренажерном зале в принципе не уместен?

- Для общего укрепления организма достаточно легких тренировок. Потому что изнуряющие спортивные нагрузки без грамотного применения никоим образом вас не укрепляют. Организм должен постепенно подготовиться к тяжелой работе в зале, а пойти в «тренажерник», чтобы целенаправленно защититься от коронавируса - такой подход не работает. Нужны не спортивные подвиги, а движение. Если вы весь день проводите в сидячем положении возникают застой крови, застой лимфы, соответственно иммунные органы работают неправильно и общий иммунитет снижается.

- А по поводу бани - она ведь как раз закаляет?

- Если вы ходите в баню, чтобы нормально прогреться, окунуться в холодную купель (и главное без спиртного!) то это полезно для здоровья.

- А занятия в бассейне?

- Они хорошо поддерживают мышечный каркас. А во всех остальных смыслах, я особой пользы для здоровья здесь не вижу. В бассейне только носоглотка пересыхает.

- Как она в воде может пересохнуть? Какой здесь механизм?

- Для обеззараживания воды применяются различные антисептики, озонирование, ультрафиолет и так далее. Если мы опустим серебряную цепочку в бассейн, то она сразу станет черной, потому что в воде идет активное окисления. Это агрессивный процесс и на слизистую он влияют не очень хорошо. Тот кто в бассейне нырял и ненароком хватанул воды помнит, что начинает щипать нос и возникает дискомфорт со стороны носоглотки. Это ожог слизистой. Если ее постоянно травмировать, то в носоглотке появляются места, где слизистый слой не выполняет функцию барьера для вирусов. Поэтому самая частая болезнь пловцов это проблема с носоглоткой.

- А с точки зрения распространения вирусов, насколько чистыми местами являются тренажерный зал, бассейн и баня?

- Там везде влажная среда. А во влажная среда на окружающих предметах любой вирус сохраняется дольше.

- Но если воду в бассейне обрабатывают, можно ли считать водные процедуры самым безопасным занятием?

- Если в бассейне стоят нормальные системы очистки они вирус в воде убивают. Но в прилегающих к бассейну территориях - душевых, раздевалках и т.д. - влажно и люди трогают все вокруг, поэтому там вирус может быть. В бане, если вы сидите в парилке, инфекции не будет. Но затем вы выходите, принимаете душ, отдыхаете и в тех помещениях, где люди сидят в раздетом виде, инфекции могут передаваться чаще.

- Владельцы тренажерных залов говорят, что они обрабатывают оборудование…

- Но они же не делают дезинфекцию постоянно. Я не видел, чтобы тренажеры обрабатывали после каждого клиента. А человек во время упражнений выделяет вирусы в огромном количестве если, конечно, он заразен в этот момент. Эти вирусы осаждаются на пластике, где они держатся более ли менее стойко. А когда вы в свою очередь начинаете качать железо, то вдыхаете вирус гораздо глубже, чем в покое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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