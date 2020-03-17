2020-03-17T18:34:33+03:00
Спорт

МОК не спешит переносить Олимпиаду

На фоне отмены соревнований по всему миру Международный олимпийский комитет показывает олимпийское спокойствие и выдержку. Вскоре после сообщения о том, что УЕФА перенесло на год чемпионат Европы по футболу, МОК сделал официальное заявление
Сергей КИРИЛЛОВ
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МОК уверен, что многочисленные меры, принимаемые многими властями по всему миру, помогут сдержать ситуацию с вирусомМОК уверен, что многочисленные меры, принимаемые многими властями по всему миру, помогут сдержать ситуацию с вирусомФото: REUTERS
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«Это беспрецедентная ситуация для всего мира, и мы думаем обо всех, кто пострадал от этого кризиса. Мы солидарны со всем миром в том, чтобы сделать все, чтобы предотвратить распространение вируса. МОК по-прежнему полностью нацелен на проведение Олимпиады-2020 в Токио. До начала Игр остается более четырех месяцев, и на этом этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения. Любые спекуляции на данный момент будут контрпродуктивными. МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020 в полную силу.

Мы продолжим поддерживать спортсменов, консультируя их и национальные олимпийские комитеты, а также предоставляя им самую свежую информацию и разработки, доступные для спортсменов во всем мире на сайте Athlete365 и через олимпийские комитеты их стран. МОК продолжит постоянно следить за ситуацией.

МОК уверен, что многочисленные меры, принимаемые многими властями по всему миру, помогут сдержать ситуацию с вирусом COVID-19. В этом контексте МОК приветствует поддержку лидеров G7, выраженную премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который сказал: "Я хочу провести Олимпийские и Паралимпийские игры идеально, как доказательство того, что человеческая раса победит новый коронавирус, и я получил поддержку для этого от лидеров G7.”

В середине февраля была создана рабочая группа, в которую вошли представители МОК, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оргкомитета Токио-2020, японских властей и властей Токио.

Был принят целый ряд мер.

Формат всех тестовых мероприятий в марте и апреле был изменен, чтобы обеспечить возможность проверки основных элементов Игр, начиная от изменения формата эстафеты Олимпийского огня и заканчивая самими соревнованиями, для проведения которых разрабатываются альтернативные планы на случай срыва.

В связи с этим, к примеру, продолжается работа по подготовке легкоатлетических соревнований в Саппоро, которые пройдут на дорогах общего пользования, уточнятся детали и специфика в каждом виду спорта, вычисляется логистика транспорта и маршруты передвижения болельщиков», - говорится на официальном сайте МОК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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