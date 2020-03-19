На каких АЗС выгоднее заправляться

Два года назад мы сравнивали программы лояльности популярных сетей АЗС. Много бензина с тех пор утекло в топливные баки — что же изменилось с тех пор, у кого выгоднее всего заправляться?

КАК СЧИТАЕМ?

По данным «Автостата», среднестатистический автомобиль в России за месяц проезжает 1391 км. По смешанному циклу средний расход у легковушек – 8 литров на 100 километров. Тогда за месяц водителю необходимо будет покупать по 111 литров. Представим, что он заправляется самым «народным» бензином в стране: АИ-92. Вот и посмотрим, сколько баллов получит наш среднестатистический Петрович на разных АЗС.

«ГАЗПРОМНЕФТЬ»

Первым делом клиент этой сети получает себе на карту (программа называется «Нам по пути») 100 «приветственных» бонусов. Да еще ежеквартально плюс 50 за лояльность, если заправляешься не менее чем на 50 л в месяц — это как раз нормальные показатели для Петровича.

Общее правило всех АЗС: чем больше заправляешься, тем больше тебе бонусов. Самый начальный уровень у «Газпромнефти» - серебряный, это когда заправляешься до 150 л в месяц. За 1 литр 92-го «Серебряному» начисляют 1 бонус.

ПРИМЕР

Заправился Петрович А-92-м на 30 литров, это 1266 руб. (цена 92-го на заправках «Газпромнефти» - 42,2 руб.). Получил 30 бонусов. Это с одной заправки. За месяц, чтобы купить 111 л, Петрович потратит 4684 руб. А за квартал выйдет 14053 руб. Бонусов же у него получится 333 да еще плюс 50 за лояльность. То есть 383. Напомним, 1 бонус = 1 рубль.

В итоге бензиновый кэшбек составит на автозаправках «Газпромнефти» 383:14053 = 2,7%.

БУДЬ ДРУГОМ!

Для участников программы лояльности сети АЗС «Газпромнефть» действует предложение «Приведи друга». Если друг Петровича вступит в программу по его рекомендации, то оба получат на счет по 100 бонусов.

ЛУКОЙЛ

В сети АЗС «Лукойл» действует программа «Заправься выгодой». В ней тоже предусмотрены разные уровни. Здесь наш Петрович попадает в золотой уровень. За три месяца надо потратить на бензин 15 тыс. руб. За каждый рубль, потраченный на бензин, предоставляется 2 балла. Каждые 100 баллов — 1 рубль скидки.

ПРИМЕР

За три месяца Петрович израсходует 111х3 = 333 л бензина. Цена 92-го на заправках «Лукойла» — 44,66 руб. за литр. В итоге 44,66 х 333 = 14872 руб. Если по 2 балла за рубль, то выйдет 29744 баллов. Поделим их на 100 и получим скидку в рублях — 297,44.

Бензиновый кэшбек составит в сети «Лукойл» 297:14872=2%

ТАТНЕФТЬ

В этой сети заправок действуют программы «Бонусы Татнефть» и «Клуб чемпионов». Сколько бонусов получишь - зависит от того, сколько денег потратил на бензоколонке. До 4999 руб. в месяц — на карту в виде бонусов пойдет 1,5% от потраченной суммы. От 5 до 14999 руб. — 3%, а более того — уже 5%.

ПРИМЕР

За месячную норму 111 л на заправке «Татнефти» при цене 43 руб. за литр придется отдать 4773 руб., то есть бонус составит 1,5%. За наши расчетные 3 месяца траты составят 14319 руб. Бонус в 1,5% с этой суммы получится 214,8 руб.

И тогда кэшбек у Петровича выйдет таким: 214,8: 14319 = 1,5%

КСТАТИ

У «Бонус Татнефти» тоже есть «дружеская» программа. Каждый новый клиент, если он пришел по рекомендации уже действующего участника, получит единовременно 50 бонусов (1 бонус=1 руб.). А тот, кто привел, будет получать 7% от того количества бонусов, которые получит его подопечный. Например, если он будет тратить столько же, сколько и наш Петрович, то Петрович получит еще 15 руб. на бонусный счет. И его кэшбек в этом случае вырастет до 1,6%. Негусто, но все же…

РОСНЕФТЬ

Предельная простота — вот достоинство бонусной системы сети АЗС «Роснефть». Один балл начисляется за каждые 2 литра топлива. Не слишком много. А вот за буфет награда посерьезнее: балл дается за каждые 20 рублей, потраченные в кафе или магазине. Сразу видно, что в Роснефти выгоднее перекусывать, чем заправляться. Но это к слову, перекус — дело важное, но у нас речь про топливо. 1 балл = 1 рубль.

ПРИМЕР

В месяц за 111 литров Петрович получит 55,5 бонусных балла. А за 3 месяца — 166,5 балла. А сколько заплатит? У Роснефти 92-й идет по 42,5 руб. за литр, так что получается 4717,5 руб. в месяц, а если за 3 месяца, то выйдет 14152,5 руб.

Кэшбек составит 166,5:14152,5 = 1,17%.

ЧТО В ИТОГЕ

Все эти результаты Петрович аккуратно записывал в блокнотик, он всегда его возит в бардачке. И вот что у него вышло. Получается, что, как и два года назад, обычному водителю оптимальнее всего заправляться на АЗС «Газпромнефти».

ГДЕ КАКАЯ СКИДКА ЗА БЕНЗИН

Компания Топливный кэшбек

• Газпромнефть 2,7%

• Лукойл 2%

• Татнефть 1,5%

• Роснефть 1,17%

КАФЕ И ДРУГИЕ НЮАНСЫ

Мы взяли в расчет только бонусы за основные траты. У каждой компании есть еще какие-то разовые награды, акции. Например, та же «Газпромнефть» поощряет тех, кто буквально живет за рулем: если за месяц заправить больше 500 литров, то карта лояльности получит статус «Профи», а по нему на 1 литр 92-го начисляется уже не 1 бонус, как Петровичу, а 2,5. Ну и кэшбек, как нетрудно посчитать, будет ощутимо выше.

Кроме того, прямо сейчас на автозаправках «Газпромнефть» среди участников программы лояльности «Нам по пути» проходит акция, в которой разыгрываются 50 миллионов бонусов. Победителей определяют каждую неделю, участвовать можно до 10 мая.

Внесет свои коррективы в расчеты и учет бонусов, которые предоставляют автозаправочные компании своим клиентам за покупки в кафе и магазинах при АЗС — это достаточно высокий уровень питания, не какая-то придорожная кафешка. В «Газпромнефти», например, за каждые 50 рублей, потраченные на кофе, воду, свежую сдобу или сосиску в тесте, дают еще 1 бонус.