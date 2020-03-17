Президент РПЛ Сергей Прядкин: «Предложение Федуна завершить чемпионат? Давайте не будем сеять панику и поговорим об этом после 10 апреля»

Российская Премьер-лига объявила о приостановке чемпионата России по футболу как минимум до 10 апреля. Президент РПЛ Сергей Прядкин ответил на главные вопросы связанные с этим решением и дал понять, что карантин может быть продлен.

- Были ли рекомендации от УЕФА завершить чемпионат до конца июня?

- Да, у нас была рекомендация от УЕФА завершить чемпионат до 30 июня 2021 года. На общем собрании РПЛ мы приняли решение приостановить чемпионат до 10 апреля текущего года. В случае продления карантина мы соберемся с коллегами из РФС и примем такое решение. Никто не может сказать6 как будет развиваться события. Поскольку Евро-2020 перенесен на 2021 это становится возможным.

- Как будут определятся места в Лиге чемпионов и Лиги Европы?

- По итогам турнирной таблицы сезона 2019/20 года.

- Некоторые контракты игроков истекают 31 мая. Как вы будете вопросы с ними?

- С коллегами из РФС мы находимся в тесном контакте, мы обсуждали и этот вопрос с ними. Клубы пришлют свое виденье вопроса и мы это обсудим.

- Так какого числа вы объявите возобновляется ли чемпионат или карантин продлен?

- 10 апреля.

- Есть точка невозврата?

- Только после 10 апреля мы готовы говорить об этом.

- Чем будет заниматься Премьер-лига и клубы до 10 апреля?

- У нас есть чем заняться. Мы подготовили рабочие версий продления календаря. Но Премьер-лига уходит на удаленный график работы. А клубы будут решать, как они проведут этот период, самостоятельно, руководствуясь рекомендациями своих региональных властей.

- Вы уже оценивали финансовые потери от приостановке чемпионата?

- Идут консультации. Я контактирую с владельцами клубов, с генеральными директорами с президентом РФС. Мы с ними обсуждаем эти вопросы. Но эта беда коснулась всего мирового футбола. В УЕФА, например, есть такой критерий, как финансовый фейр-плей. Как быть с ним? Нынешняя ситуация затрагивает и его. В УЕФА созданы комиссии и рабочие группы, чтобы решить и этот вопрос.

- Леонид Федун говорил о том, чтобы подвести итоги прямо сейчас.

- На общем собрании этот вопрос не поднимался. У нас еще есть время подумать об этом, не будем сеять панику.

- В Европе богатые клубы будут компенсировать какие-то издержки бедным. В России такое планируется?

- В рамках УЕФА созданы рабочие группы. Они выработают некие меры компенсации тех вопросов, которые возникли с этой эпидемией, с этой катастрофой. Но прежде всего речь идет о здоровье граждан, игроков, болельщиков. Это главное.

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Российские чемпионаты могут продлить карантин и после 10 апреля

Российская футбольная Премьер-лига, Континентальная хоккейная лига и баскетбольная Лига ВТБ готовы приостановить свои турниры до 10 апреля, сообщает РИА Новости. Официально эта информация должна быть подтверждена во вторник к 18:00. Но источники КП называют это решение не окончательным. Если станет понятно, что ситуация с коронавирусом до 10 апреля кардинально не улучшится, карантин продлят и дальше. (подробности)