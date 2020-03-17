«Ее надо вывести на чистую воду!»: Гузеева разрыдалась в гримерке после проклятий на шоу «Давай поженимся»

Крутой нрав 60-летней Ларисы Гузеевой хорошо известен зрителям шоу «Давай поженимся». Женихи и невесты не раз получали от телеведущей «на орехи», а тем, кто пытался возражать, Лариса Андреева гордо указывала: мол, тут главная я, мне и командовать парадом. Однако, на днях впервые за 12 лет шоу досталось не гостям, а хозяйке эфира. Очередная невеста, по словам Гузеевой, оказалась одновременно и колдуньей, и сумасшедшей, и энергетическим вампиром.

- Какой-то невозможно тяжелый день. Отвратительная была невеста. Вот прям сижу и плачу в гримерной, первый раз такое за 12 лет, - призналась ведущая подписчикам в Инстаграме, опубликовав видео после записи программы. - Просто выпила всю кровь, все соки. Пришла самоутвердиться, и зачем ей было это нужно? Сижу никакая. Боже, не знаю, что делать... Одно согревает: во вторник прилетит мой братик родной. Налеплю пельменей, плов сделаю, погуляем с ним сходим... Расскажет мне что-нибудь человеческое, настоящее - как люди живут, а не изображают, что живут.

На двухминутном видео заметно, что Гузеева никак не может успокоиться, снова и снова возвращаясь к своим переживаниям.

- Вобщем, какой-то ад, друзья. Всякое было, но чтоб вот так... Просто сумасшедшая, и Роза с Васей (соведущие Роза Сябитова и Василиса Володина. - Ред.) тоже в ужасе, - поделилась звезда. - Она сидела, что-то ворожила, проклинала. Желала, чтобы мы закрылись скорее. Сказала, что она открыла нашу программу, она же ее и закроет. Умом понимаю, что нельзя вестись на такие глупости, и твою судьбу никто за тебя не может решить. Но даже Василиса говорит, что эта дама проводила сеанс чёрной магии, устроила какие-то манипуляции с водой. А ведь еще и рассказывает, что она кого-то лечит, кому-то помогает, что она учитель... Правда-правда. Шизофрения в чистом виде. Я хочу, чтобы мы показали это всем и вывели ее на чистую воду.

Когда скандальная передача выйдет в эфир, Лариса Гузеева не уточнила. Между тем, «Давай поженимся» итак регулярно даёт зрителям повод для обсуждений. Не так давно ведущая по собственной инициативе отменила итоги шоу, поскольку сочла, что жених не должен начинать новые отношения, и ему будет лучше с прежней девушкой. А ещё раньше эпатажная звезда обозвала дурой жену другого участника, пообещав найти ему новую пару.