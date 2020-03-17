2020-03-17T19:13:03+03:00
Экономика

Международный форум «Экология» перенесли из-за коронавируса

Мероприятие пройдет 16-17 июля 2020 года
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XI Международный форум «Экология» перенесли на 16-17 июля.XI Международный форум «Экология» перенесли на 16-17 июля.
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В связи с санитарно-карантинными ограничениями, вызванными сложившейся эпидемической ситуацией, оргкомитет XI Международного форума «Экология» информирует о переносе сроков проведения Форума, запланированного на 30-31 марта 2020 года.

Новые даты проведения XIМеждународного Форума «Экология» назначены на 16-17 июля 2020 года.

Перенос сроков проведения Форума позволит обеспечить полноценное участие в его работе для иностранных и российских лиц и организаций, которые в сложившихся условиях проявляют ответственное социальное поведение и откликаются на рекомендации властей отказаться от посещения массовых мероприятий.

Площадка Форума останется той же – московский Центр международной торговли. Состав деловой программы и формат мероприятий форума сохраняются и будут дополнены вопросами реагирования участников экологической деятельности на эпидемические вызовы.

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