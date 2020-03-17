У ее постели дежурили любимые дочери: Валентина Гагарина умерла после тяжелой болезни и комы

Умерла Валентина Гагарина, жена первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

Я пытался звонить Валентине Терешковой, единственной женщине и космонавту из первого отряда. Она трубку не берет… Понятно, почему.

Я напрямую с Валентиной Ивановной Гагариной сам не общался, хотя она моя землячка – из Оренбурга. Я видел ее только один раз по телевизору, когда она сидела в зрительном зале на мероприятии, посвященном Юрию Гагарину.

Но мои земляки-оренбуржцы с ней постоянно поддерживали связь. Они ей привозили знаменитый оренбургский хлеб, который ей очень нравился.

Валентина Ивановна Гагарина с дочкой Галей на прогулкеФото: фотохроника ТАСС.

Что касается ее болезни и кончины, то мне известно, что Валентина Ивановна тяжело болела и в последние дни находилась в коме. У ее постели все время дежурили ее любимые дочери Елена и Галина.

Очень жалко Валентину Гагарину. Это была великая женщина, по-русски скромная. Она вообще не давала интервью. Вела уединенный образ жизни.

Все, кто знал Валентину Ивановну, отмечают ее необычайную скромность...

И ещё мне известно, что каждый год 15 декабря - в день рождения - к ней домой обязательно приходила Валентина Терешкова, приносила розы...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696009" frameborder="0"></iframe> История любви: Юрий Гагарин и его Валентина.В Гагарина были влюблены все женщины планеты. Но он был верен одной-единственной #Гагарину85

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