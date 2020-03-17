2020-03-17T20:41:25+03:00
Спорт

"ЧМ по хоккею не пройдет весной 2020 года". Турнир в Швейцарии будет перенесен из-за коронавируса

Неожиданное заявление сделал вице-президент ИИХФ, но шеф Рене Фазель не поддержал его
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Чемпионат мира по хоккею 2020 не пройдет в срок из-за коронавируса.Чемпионат мира по хоккею 2020 не пройдет в срок из-за коронавируса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Не успел 17 марта 2020 года весь спортивный мир опомниться от отмены множества футбольных турниров, как тут новый удар. Чемпионат мира по хоккею с шайбой, который должен был с 8 по 24 мая пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне, не состоится. Об этом заявил вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола.

- Сейчас ведутся переговоры, как решить вопрос со страхованием, - сказал Куммола в интервью Iltalehti. - Когда все станет ясно, последует официальное заявление от IIHF. Однако уже ясно, что чемпионат мира этой весной не состоится.

Отметим, что пока официально информации об отмене турнира не была озвучена. Последние обновления по информации об этих турнирах по этому виду спорта - это отмена ЧМ-2020 в в первом дивизионе в группах А и В.

При этом, президент IIHF Рене Фазель заявил в интервью пресс-службе IIHF:

- К сожалению, в настоящее время не может быть принято никаких важных решений, касающихся статуса чемпионата мира-2020. Заинтересованные стороны открыто обсудили сложившуюся ситуацию с коронавирусом, затронувшую многие страны, представляющие команды-участницы турнира.

Чемпионат мира по хоккею - не первый турнир, который пал жертвой пандемии коронавируса. Ранее из-за распространения болезни перенесли чемпионат Европы по футболу 2020, были поставлены "на паузу" чемпионат России по футболу на три недели. До того - в Канаде отменили чемпионат мира по фигурному катанию 2020.

И все - по причине распространения китайского коронавируса нового типа. Болезнь впервые была зафиксирована в конце 2019 года. Но затем перекинулась на Европу, где первым очагом стал север Италии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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