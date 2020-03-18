2020-03-17T23:16:52+03:00
Общество

Вопрос дня: А вам без чего будет труднее всего обойтись?

Из-за коронавируса вводится все больше ограничений: ни за рубеж съездить, ни в театр сходить
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Вопрос дня: А вам без чего будет труднее всего обойтись?Вопрос дня: А вам без чего будет труднее всего обойтись?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Владимир ЛУЦЕНКО, полковник ФСБ в запасе:

- Сложно обойтись без нормальной жизни. Жалко, что театры закрываются. Не был и в будущем не собирался ни в Италию, ни в Китай. Но, боюсь, следующий очаг будет на Украине. Большинство сиделок у престарелых итальянцев - украинки, которые сейчас возвращаются домой...

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- Появится возможность навести порядок на своем рабочем столе. Порядок в гараже. Займусь домашними делами, к которым не приступал последние лет 17. Возникла возможность книжки почитать. У меня Валерия занимается спортом и с педагогами вокалом онлайн. Я лично живу в виртуальном офисе уже 15 лет. Когда мы занимались раскруткой в Лондоне, я виртуально делал все: аренду зала, платежи, рекламу. А вчера, кстати, мы такую шедевральную песню написали с одним известным продюсером!

Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущая:

- Мне сложнее всего будет обойтись без общения с друзьями. Общение по скайпу это не заменяет.

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального антикоррупционного комитета:

- Мне часто приходится с людьми встречаться с глазу на глаз. Технические средства не могут это заменить. У людей есть коммерческая тайна, они не хотят обсуждать вопросы виртуально. При встрече сейчас не жмем друг другу руки. Отменились все загранкомандировки. Но вот сейчас спокойно летим в Ставрополь с членами президентского совета...

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- А я 15 лет работаю дома. Главное, чтобы была нормальная сеть - все остальное я организую себе сам. Живу в Химках, в магазины выхожу, внуками занимаюсь, мне многого не нужно. Я не связан со всей социальной инфраструктурой города и страны. Мне нынешние ограничения до фонаря - я так организовался. Я знал, что такое наступит, еще в 1990 году.

Марина, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Рестораны бывали раз в два-три месяца - потому обойдемся, кинопоходы - да, жалко их, но не смертельно, а вот то, что школьники дома засядут, - это тяжко...

ИСТОЧНИК KP.RU

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