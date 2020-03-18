Мама в отчаянии: Сын Синди Кроуфорд сделал еще одну татуировку на лице

Сын Синди Кроуфорд снова заставил маму переживать: 20-летний Пресли Гербер сделал еще одну татуировку на лице. Начинающий манекенщик продолжает смелые эксперименты с собственной внешностью. Недавно Пресли набил на лице первую наколку, что повергло его звездных родителей в настоящий шок. Теперь он решил украсить себя новой татуировкой: на его щеке появился логотип бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers.

О новой наколке сына 54-летняя Синди и ее муж, 57-летний бизнесмен Рэнди Гербер, узнали из Инстаграма. Пресли сделал черно-белое селфи и опубликовал его на своей страничке с подписью «Дальтоник».

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Свою первую татушку парень набил под глазом – он вытатуировал слово «misunderstood» - «непонятый». Поступок Пресли вызвал шквал критики в соцсетях: фолловеры писали ему, что он зря портит свое лицо. В ответ наследник супермодели привел аргумент – мол, он наколол слово «непонятый», потому что именно так он себя постоянно и ощущает.

- Многие люди делают подтяжку лица, меняют пол, делают инъекции губ и т.д. Обидно говорить что-либо в наши дни, но я сделал небольшую татуировку на лице, и теперь люди возненавидели меня. Да ладно? – написал парень в Инстаграме.

Говорят, Синди и ее муж очень обеспокоены поведением сына. По словам источника из окружения семьи, Пресли связался с плохой компанией, которая дурно на него влияет. Западные таблоиды подозревают, что парень может принимать наркотики. В декабре прошлого года полиция задержала его за рулем – парень был нетрезв.

Свою первую татушку парень набил под глазом – он вытатуировал слово «misunderstood» - «непонятый». Фото: Инстаграм.

Впрочем, многие друзья семьи оправдывают Пресли: мол, парень просто проходит бунтарскую фазу – это типично для молодежи.

- Он пытается выбраться из тени своей семьи, найти свой собственный путь и создать свою собственную индивидуальность, - рассказал инсайдер порталу Us Weekly . - Ему также нравится то внимание, которое он получает, хотя оно и отрицательное. Пресли чувствует, что на него оказывается большое давление, потому что его родители и сестра Кайя настолько успешны, а Кайя считается еще и любимым ребенком в семье. И у Синди, и у Рэнди такие уважаемые репутации во всем, что они делают. Пресли хочет заниматься своим делом и найти свое место в мире.

Сестра Пресли, 18-летняя Кайя, действительно делает головокружительную карьеру на подиуме. Девушка унаследовала красоту своей знаменитой мамы, и ее приглашают на все значимые показы на неделях моды в Нью-Йорке, Париже, Милане и Лондоне.

Кайя Гербер делает успешную карьеру на подиуме.Фото: REUTERS

Тем не менее, умница Кайя тоже заставила своих родителей изрядно поволноваться. Несколько месяцев назад девушка закрутила роман с главным голливудским «плохишом». За 26-летним стэнд-ап комиком Питом Дэвидсоном тянется целый шлейф скандалов и любовных побед, но это не помешало наследнице звездной семьи отдать свое сердце именно ему. Пит встречался с разными девушкам – актрисами, моделями, певицами. Самыми длительными его отношениями была помолвка с певицей Арианой Гранде.

После того, как пара рассталась, Пит встречался с голливудской звездой Кейт Бекинсейл. Кейт ровно на 20 лет старше Дэвидсона, но все равно влюбилась в него, как девчонка. Они встречались около года, потом Пит переключился на юную Маргарет Куэлли – дочь звезды «Дня сурка», актрисы Энди Макдауэлл. Маргарет как раз только-только снялась с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» и попала в поле зрения журналистов. А вместе с ними – и в круг внимания Дэвидсона.

Дочь модели Кайя закрутила роман с главным голливудским «плохишом». За 26-летним стэнд-ап комиком Питом Дэвидсоном тянется целый шлейф скандалов.Фото: EAST NEWS

К слову, Пит тоже любитель наколок. Актер набивает их по любому поводу: в честь каждой из своих девушек, в честь любимой бабушки, в память об отце – тот был пожарным, и погиб, спасая людей из огня Всемирного торгового центра в теракте 11 сентября 2001 года.

Роман Кайи и Пита закончился в январе этого года – конец отношениям положили родители девушки. Синди и Рэнди были всерьез обеспокоены психическим состоянием Пита – он был эмоционально очень нестабилен – и убедили его расстаться с Кайей и отправиться на лечение в специализированную клинику. Модель и ее муж считали, что парень всерьез вредит репутации Кайи, и боялись, что эти отношения печально скажутся на жизни их дочери. К счастью, Дэвидсон внял их доводам и отправился в рехаб.

- Мы встречались всего несколько месяцев. Кайя очень молода, а я уже через многое прошел. Мы расстались перед тем, как я должен был отправиться на реабилитацию. Я понимаю, что она должна веселиться на всю катушку, а не беспокоиться о каком-то чуваке, у которого постоянно проблемы, - объяснил актер в эфире одного из радиошоу после того, как вышел из реабилитационной клиники.