2020-03-17T23:18:37+03:00
Политика

Путин показал Эрдогану подвиг русских солдат

Помогают ли стены Кремля президенту во время международных переговоров
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Пока Путин и Эрдоган (в центре) беседовали, делегация из Анкары ждала своего президента под статуей Екатерины II, враждовавшей с Турцией.Пока Путин и Эрдоган (в центре) беседовали, делегация из Анкары ждала своего президента под статуей Екатерины II, враждовавшей с Турцией.Фото: ТАСС
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Владимир Путин во время визита президента Турции принял Реджепа Эрдогана в представительском кабинете Кремля, где обычно и проводит переговоры со всеми иностранными лидерами. Цепкие взгляды журналистов заметили, что привычные интерьеры в этой ситуации заиграли по-новому.

Переход через Суворова

Турецкая делегация во время разговора двух президентов ждала под одним из четырех памятников российским императорам, установленных по углам зала. Как на грех, туркам досталась Екатерина II, от которой Османской империи досталось больше всех. Но и это было еще не все. При внимательном изучении обстановки выяснилось, что и старинные часы на камине за спинами лидеров вовсе не безмолвный реквизит. Их украшает скульптурная группа «Переход через Балканы», изображающая подвиг русских солдат в войне с Турцией в 1877 - 1878 годах.

Да и в целом обстановка в Кремле не располагала турецкого президента к воспоминаниям. В зале, в котором Эрдоган ждал начала переговоров, например, висели портреты Потемкина, Суворова и Ушакова, добывших немало побед именно над османами.

Сложно сказать, сказалось ли все это на результатах переговоров, но подписанный президентами меморандум был для России более чем выгоден.

Скульптурная группа «Переход через Балканы» изображает подвиг русских солдат во время войны с Османской империей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скульптурная группа «Переход через Балканы» изображает подвиг русских солдат во время войны с Османской империей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Невский для тевтонского посла

Разумеется, специально никто омрачить переговоры на высшем уровне не стремится, залы Кремля иногда сами по себе создают «прецеденты». Например, Александровский зал Большого Кремлевского дворца посвящен ордену Александра Невского. На его стенах и потолке отображены битвы, в которых князь громил западного агрессора. Именно в этом зале традиционно проходит церемония вручения послами своих верительных грамот Президенту России. И потомки разбитых Невским рыцарей обычно разглядывают эту эпическую живопись без улыбки на лице.

Cтатуя Екатерины II, враждовавшей с Турцией.

Cтатуя Екатерины II, враждовавшей с Турцией.

Меркель поздоровалась с землячкой

Итоговые пресс-конференции после переговоров в Большом Кремлевском дворце проходят в Малахитовом фойе, украшенном рядом портретов - от мифологического Рюрика до последних императоров Российской империи, написанных Ильей Глазуновым. Как правило, никого из гостей они не смущают. Так, Ангела Меркель несколько лет назад во время визита в Москву долго рассматривала портреты и, обнаружив урожденную немку Екатерину II, понимающе кивнула землячке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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