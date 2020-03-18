Конкурс "Подводный фотограф" 2020 года: Глубокое погружение в тему

Оно и на твердой земле непросто - поймать в кадр удачный момент, а вы представьте, что это нужно сделать под водой... рядом с зубастыми хищниками... при минусовой температуре... Брр!..

«Ледяной мобильный дом». Фото: Грег Лекур (Франция). Номинация «Широкий взгляд».

А ведь это далеко не самые сложные испытания, выпавшие на долю отчаянных экстремалов, боровшихся за победу в конкурсе «Подводный фотограф года-2020» (Underwater Photographer of the Year 2020). Причем храбрецов набралось порядочно - на состязание было прислано более пяти тысяч фотографий из 63 стран мира. И каких замечательных фотографий! Тут и зубастые крокодилы, и акулы, и кашалоты, и зеленый попугай (есть такая рыба - морской попугай). А еще затопленные самолеты, танки, корабли и даже настоящая подводная мода (модели в удивительных нарядах ныряли вместе с фотографами).

«Панорама». Фото: Таип Ким (Южная Корея). Номинация «Подводные объекты».

Конечно, можно спросить: а зачем эти фотографии? Не является ли этот вид искусства обыкновенным баловством, да еще опасным для жизни? Но на самом деле подводные фотографы делают два очень важных дела. Во-первых, показывают красоты мира, который никто практически не видит. А во-вторых, исследуют этот мир. Ведь про океанские глубины мы знаем гораздо меньше, чем про Солнечную систему. А Марианскую впадину видели гораздо меньше людей, чем Землю из космоса.

«Тесные контакты». Фото: Педро Кребс (Перу). Номинация «Портрет».

Так что любуйтесь на подводные красоты и благодарите людей, которые их сумели так красиво нам показать.

«Подводная мода». Фото: Вэйни Лай (Китай). Номинация «Широкий взгляд».

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