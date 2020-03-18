2020-03-18T03:15:43+03:00
Звезды

Культура уходит в онлайн

Ольга Любимова поручила всем учреждениям культуры разработать онлайн программы
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Вынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий. Фото: Антон Новодережкин/ТАССВынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Соответствующее поручение Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова дала в ходе рабочего совещания, которое состоялось в ведомстве. В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках.

«Вынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий. Они просто меняют прописку и переходят в онлайн. Многие учреждения культуры имеют прекрасный опыт по общению со своими зрителями и посетителями в интерактивном формате: виртуальные экскурсии, записи спектаклей, концертов и лекций достаточно востребованы. Но нужно расширять палитру проектов, делая упор на образовательном и просветительском контенте, ведь сегодня самые активные пользователи интернета - это школьники и студенты", - отметила глава Минкультуры России Ольга Любимова.

Федеральные музеи первыми объявили о своих онлайн-активностях. Музей Победы рассказал про официальный youtube-канал, где публикуются лекции на военную тематику. Одной из новинок станет новая экскурсионно-образовательная программа для школьников. Два раза в неделю на youtube-канале музея будут выходить интерактивные передачи, рассказывающие об экспозиции «Подвиг Армии», диорамном комплексе, панораме «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев».

Ознакомиться с собранием произведений на специализированном портале предложил «Виртуальный Русский музей». Также виртуальные выставки доступны на ресурсах Государственного Исторического музея, Государственного музея Л.Н. Толстого, музея «Малые Корелы», Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» и многих других.

Специализированную программу подготовили и концертные залы. На сайте Московской филармонии бесплатно доступно более 2,4 тыс. видеозаписей значимых концертов и интервью со звездами современной академической музыки. Все желающие могут присоединиться к онлайн-трансляциям Санкт-Петербургской филармонии, где помимо самого концерта зрители услышат комментарии музыковедов и комфортно настроятся на восприятие музыки. Трансляции проходят на сайте филармонии и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Не окажется в стороне и Большой театр, который 29 марта в режиме онлайн-трансляции покажет балет «Ромео и Джульетта» в постановке Алексея Ратманского (запись 2018 года).

Собственный телевизионный канал имеет Мариинский театр, где знакомит зрителей со своими проектами. Ближайшая трансляция запланирована на 19 марта. В прямом эфире можно посмотреть творческие мастерские, а также выступления участников Международного фестиваля арфы «Северная лира».

Малый театр предоставил возможность прикоснуться к уникальному звуковому архиву, представляющему собой аудиозаписи спектаклей с 1938 года. Youtube-канал театра по праву признан профессиональным сообществом одним из лучших в стране.

Напомним, что на портале «Культура.РФ» также собраны видеозаписи более 800 спектаклей, представляющих сокровищницу русского театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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