СК России: Возбуждено новое дело по факту обстрела посольства России в Киеве

14 марта 2020 года в Киеве неизвестные радикалы под антироссийские лозунги в очередной раз совершили нападение на здание Посольства Российской Федерации на Украине. Во время этой акции националисты обстреляли здание дипломатического учреждения пиротехническими изделиями, а также совершили надругательство над Государственным флагом Российской Федерации.

- Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей "нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой и надругательство над Государственным флагом Российской Федерации", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В ведомстве отметили, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, государство пребывания обязано "предпринимать все необходимые меры для защиты помещений дипломатического представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, а также обязано привлекать причастных к таким преступлениям лиц к ответственности".

Но в Киеве очередное нападение на посольство России предпочли считать шалостью.

Согласно официальной информации, размещенной на сайте Национальной полиции Украины, в "ходе прошедшего 14 марта 2020 года в Киеве марша нарушений общественного порядка допущено не было, а полиция с поставленной задачей по охране правопорядка справилась".

- Отрицание украинской стороной очевидных фактов дает основания Следственному комитету Российской Федерации использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине. Следствием принимаются необходимые меры к установлению всех причастных к указанному преступлению, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка, - отметила Петренко.

Напомним, 17 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, объявленного ранее в розыск по обвинению в нападении на посольство РФ в Киеве.

Также к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения России привлечены и другие украинские депутаты Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом предстал Николай Рудьковский. Бывшего украинского депутата, олигарха и экс-министра транспорта поймали в Москве в 2018 году. А 9 декабря 2019 года московский городской суд дал ему 2 года колонии и назначил 14 миллионов рублей штрафа. Именно в такую сумму ему обошелся брошенный в посольство России камень.