2020-03-18T12:06:56+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников в 16 регионах России

Прекращена деятельность 10 мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Прекращена деятельность 10 мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием. Фото: ФСБ РФПрекращена деятельность 10 мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием. Фото: ФСБ РФ
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Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России пресечена преступная деятельность жителей республик Коми, Крым, Саха (Якутия), Забайкальского, Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской – Кузбасс, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.

Специалисты получили доступ к переписке продавцов нелегальным оружием, которые они хранили в компьютере. Фото: ФСБ РФ

Специалисты получили доступ к переписке продавцов нелегальным оружием, которые они хранили в компьютере. Фото: ФСБ РФ

- По местам проживания и работы нелегальных оружейников оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 193 единицы огнестрельного оружия: 4 пулемета («РПК», «MG», «ZB-30»), 11 автоматов («АК-74», «АКМС», «АКС-74У»), 7 пистолетов-пулеметов («ППШ», «ППС», «Thompson», «МР-38», «МР-40», «М-56»), 92 винтовки, карабина и ружья («СВД», «Мосина», «ТОЗ», «Mauser», «CZ»), 79 пистолетов и револьверов («АПС», «ПЯ», «ПСМ», «ПМ», «ТТ», «Glock», «Luger», «Walther», «Beretta», «Colt», «Наган»), а также 2 гранатомета «РПГ-18», 13 ручных осколочных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГН», «РКГ»), около 8000 патронов различного калибра, 16 взрывателей различных модификаций, свыше 7 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), 2 приспособления для бесшумной стрельбы, основные части оружия (стволы, затворы, УСМ, барабаны), а также комплектующие (пули, гильзы, капсюли) и оборудование для изготовления боеприпасов, - перечислили в ФСБ России.

Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются. Фото: ФСБ РФ

Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются. Фото: ФСБ РФ

В ведомстве отметили, что по итогам операции прекращена деятельность 10 подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием.

По мнению экспертов, оперативники столкнулись с крупнейшей нелегальной коллекцией боевого оружия времен Великой Отечественной войны, которой может позавидовать любой музей мира. Фото: ФСБ РФ

По мнению экспертов, оперативники столкнулись с крупнейшей нелегальной коллекцией боевого оружия времен Великой Отечественной войны, которой может позавидовать любой музей мира. Фото: ФСБ РФ

Специалисты получили доступ к переписке продавцов нелегальным оружием, которые они хранили в компьютере. Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются.

7 марта сотрудники ФСБ и Главного управления уголовного розыска МВД России задержали четверых жителей Мытищи и Долгопрудного, которые подозреваются в незаконном хранении целого арсенала боевого оружия и боеприпасов. Фото: ФСБ РФ

7 марта сотрудники ФСБ и Главного управления уголовного розыска МВД России задержали четверых жителей Мытищи и Долгопрудного, которые подозреваются в незаконном хранении целого арсенала боевого оружия и боеприпасов. Фото: ФСБ РФ

Напомним, 17 марта сотрудники ФСБ и Главного управления уголовного розыска МВД России задержали четверых жителей Мытищи и Долгопрудного, которые подозреваются в незаконном хранении целого арсенала боевого оружия и боеприпасов. По мнению экспертов, оперативники столкнулись с крупнейшей нелегальной коллекцией боевого оружия времен Великой Отечественной войны, которой может позавидовать любой музей мира. Среди изъятого оружия оказался крайне редкий пистолет - артиллерийская модель Люгера и даже редкие командирские Наганы.

По местам проживания и работы нелегальных оружейников оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 193 единицы огнестрельного оружия. Фото: ФСБ РФ

По местам проживания и работы нелегальных оружейников оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 193 единицы огнестрельного оружия. Фото: ФСБ РФ

Задержание ФСБ подпольных оружейников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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