"Если тебе выпадает шанс помочь кому-то, ты должен сказать – да": Как немец спас жизнь незнакомой русской девушке

- Во мне бурлит кровь немца, моего генетического близнеца Себастьяна. Все, что я хочу – это просто его обнять, подарить подарки, и сказать спасибо, - так говорит Екатерина Румянцева. Для нее 12 марта 2020 года - очень важный день. Ее мечта сбылась. В этот день она приехала из Поволжья в Москву, чтобы встретиться с человеком, который спас ей жизнь шесть лет назад. До этого Катя никогда его не видела, только мечтала повстречаться.

2013-й год стал для Кати тяжелым, ей диагностировали аутоиммунное заболевание, выжить можно было только после пересадки костного мозга от “генетического близнеца”. В 2014-м такой человек нашелся, правда, не в России, а в Германии. Им оказался молодой студент инженерного института, который не побоялся вступить в регистр и сдать стволовые клетки для Кати. После пересадки кроветворные клетки Себастьяна “размножились” вместо Катиных, у них стала одна кровь на двоих.

"У Кати потрясающая красота, доброта в глазах"

Через шесть лет Себастьян прилетел из Австралии, чтобы встретиться с Катей. Встреча чуть не сорвалась - ему сначала отказали в получении российской визы, но в соцсетях неравнодушные люди устроили кампанию по привлечению внимания МИД к особому гуманитарному статусу такой встречи, на просьбу отозвалась его представитель Мария Захарова и Себастьян вылетел к Кате.

Катя подарила Себастьяну сувениры, которые будут напоминать ему про Нижний Новгород Фото предоставлено Русфондом

Они встретились на конференции, посвященной развитию регистров доноров костного мозга. Катя рассказывала о перенесенной болезни, и в какой-то момент к ней на сцену поднялся молодой блондин с цветами. Они обнялись.

- Вы заметили какой он красивый? На фотографии он был другой.

- Катя на фотографии была тоже другой, казалась высокой! У нее потрясающая красота, доброта в глазах.

- Я очень счастлива, вы даже представить себе не можете, что это, сидеть рядом с ним. Эмоции, которые трудно передать словами. Я просто счастлива. Я знаю, что Себастьян любит футбол и хочу подарить ему подарок. В 2018 году в моем городе был чемпионат мира по футболу, Нижний Новгород был организатором. Я хочу ему подарить шарф и кружку. Еще я хочу, чтобы он всегда был сыт и здоров. Мой город старинный, он занимается у нас пряниками, поэтому двухкилограммовый пряник я ему передаю. Думаю, он съест его зараз. Теперь он точно не забудет Нижний Новгород.

«Привет, меня зовут Катя, ты сдал для меня клетки. Спасибо тебе»

- Когда мне было двадцать четыре года, почувствовала себя плохо - низкие показатели анализов, недомогание, постоянная усталость. Полгода понадобилось врачам, чтобы поставить диагноз. У меня обнаружили аутоиммунное заболевание, - рассказывает Катя. - Год лечения химиотерапией мне не помог, состояние становилось все хуже, позже от меня ушел муж. Рядом остались только родные люди и друзья, которые помогали мне каждый день. Вместе с ними мы узнали, что такое заболевание можно вылечить с помощью трансплантации костного мозга.

Катя начала помогать другим людям, которые впервые столкнулись с новостью о серьезной болезни Фото предоставлено Русфондом

У каждого из нас есть фенотип, который отвечает за приживаемость чужих клеток, вероятность его совпадения один к десяти тысячам, поэтому если регистр большой, найти донора просто. В России на тот момент было несколько десятков тысяч потенциальных доноров, среди которых нужный не нашелся и Катя отправила все документы в израильскую клинику, где ей выставили счет в 320.000 долларов. Друзья открыли сбор помощи в социальных сетях, подключили местное телевидение. Насобирав первые 40.000 долларов, она улетела в Израиль. Когда необходимая сумма была собрана, открылся поиск донора.

- Через месяц врач сказал, что спасти меня согласился молодой двадцатидвухлетний мальчик, немец. Его клеточки мне и перелили. Через сто дней после пересадки они прижились, и я поехала домой. Спустя два года на повторном обследовании в Израиле, мне дали данные моего донора, так я узнала, что моего генетического близнеца зовут Себастьян, - рассказывает Екатерина.

Два года донору и реципиенту после пересадки нельзя встречаться. В мировой медицинской практике считается, что два года — это благоприятный срок, в ходе которого станет ясно, помогла пересадка или нет. До этого срока чтобы избежать травмирующих ситуаций в большинстве стран общение донора и реципиента стараются ограничить, не раскрывая сведений друг о друге.

- Я ему написала короткое письмо: «Привет, меня зовут Катя, ты сдал для меня клетки. Спасибо тебе». Довольно быстро Себастьян мне ответил, что он рад моей весточке, что он думал и переживал обо мне. Мы обменялись фотографиями, я посмотрела на него и улыбнулась: он блондин и я блондин, мы чем-то похожи, - говорит девушка.

Теперь Катя помогает другим

Пока Катя болела и находилась на лечении в Израиле, она сосредоточилась на помощи людям, которые впервые столкнулись с новостью о серьезной болезни, и после выздоровления стала помогать людям пройти этот сложный в жизни этап.

В сентябре 2019 года в Нижнем Новгороде прошла акция по вступлению в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова на предприятии “Росатома”. Катя неожиданно для организаторов взяла слово и рассказала свою историю. “ Я хотела объяснить им, как важно создавать регистр у нас в стране, чтобы человек, которому требуется пересадка костного мозга, не тратил миллионы на поиск донора за границей и не летал лечиться в другое государство. А если этих денег нет, что теперь, умирать?! Я буду прилагать все свои усилия, чтобы так произошло”, - говорит она.

встретились на конференции, посвященной развитию регистров доноров костного мозга Фото предоставлено Русфондом

После Катиного выступления потенциальными донорами захотели стать больше ста человек, а сотрудники регистра предложили девушке встретиться с Себастьяном - организацию его приезда и переводчика пообещали взять на себя.

- Я очень хотела с ним увидеться, останавливал только языковой барьер. Наверное, я бы постеснялась приехать самостоятельно, потому что не знаю языка, - говорит Катя.

«Когда спросили, хотим ли мы вступить в регистр доноров - никто не отказался»

Себастьяну сейчас всего 27 лет, он вырос в очень маленьком городе в Восточной Германии, отучился на инженера-механика.

- Когда мне было 20 лет, я служил в армии, мы сдавали кровь на анализы, плановый тест, для медосмотра. Вместе с обычными медсестрами присутствовали представили донорской организации, и они спрашивали каждого: «Хотим ли мы вступить в регистр доноров?». Никто не отказался, - рассказывает он. - Через год со мной связались, сказали, что я могу стать донором для кого-то! Я сразу сказал да! Если тебе выпадает такой шанс помочь кому-то, ты должен сказать – да, конечно! Донация проходила в специальном донорском центре Dessau. Было не больно, ведь все что нужно делать - это находиться на кушетке в течение 5 часов и просто ждать, пока заберут из вены нужные клетки. Я смотрел телевизор, ел сэндвичи и фрукты, которые мне приносили.

Существует два способа донации, которые доноры могут выбрать сами. Во время первого под общим наркозом из подвздошной кости изымается небольшая часть костного мозга. Во время второго из периферической венозной крови забирают кроветворные клетки: кровь из вены одной руки проходит через прибор, сепарирующий эти клетки, и возвращается в вену на другой. Донор проводит в кресле примерно пять-шесть часов, клетки полностью восстановятся в срок от одной недели до одного месяца. Себастьян выбрал второй способ.

- Два года я ничего не знал о реципиенте, просто сказали, что это девушка, все было анонимно. Через два года та же самая организация снова связалась со мной, спросили хочу ли я познакомиться с этим человеком. Я и тут сказала “да”, я часто думал о ней, как она там, - вспоминает он.

ВАЖНО

Каждые двадцать минут в России кто-то узнает, что болен раком крови. Кому-то удается восстановиться с помощью химиотерапии, но зачастую единственный шанс на спасение - пересадка костного мозга. Родственный донор подходит редко, и для многих пациентов приходится искать “генетического близнеца” - человека, чей набор генов совпадает с набором генов пациента. Шансов на такое совпадение - 1 среди 10 тысяч. Ищут таких доноров специальной базе – регистре доноров костного мозга.

В Российском регистре сейчас чуть больше 130.000 доноров. Для сравнения в банке доноров костного мозга в Германии больше восьми миллионов добровольцев.

Как стать донором

Любой человек в возрасте от 18-45 лет, весом более 50 кг, не болевший гепатитом В и С, туберкулезом, СПИДом и злокачественными заболеваниями может вступить в регистр доноров костного мозга. Сдать кровь на типирование добровольцы могут бесплатно в любом медицинском офисе «Инвитро» или на станциях переливания крови. Подробнее - на сайте РДКМ