2020-03-18T12:59:10+03:00
Коронавирус Covid-19

«Моя бабушка моет руки»: Гарик Сукачёв переиначил слова своего хита из-за коронавируса

Российский рок-музыкант напомнил подписчикам о необходимости соблюдать правила личной гигиены
Юлия Кекова
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Гарик с кошечкой. Фото: ИнстаграмГарик с кошечкой. Фото: Инстаграм
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Рок-музыкант Гарик Сукачёв переиначил слова своего легендарного хита «Моя бабушка курит трубку» из-за коронавируса. Новую версию он выложил на своей официальной странице в Instagram.

Российский композитор и музыкант записал видеообращение, на котором напомнил своим подписчикам о необходимости часто и тщательно мыть руки с мылом.

- Дорогие друзья сейчас началась большая эпидемия коронавирусса. Все мы это знаем. Поэтому, чаще мойте руки, заботьтесь о ваших бабушках, дедушках и детях. Это та часть населения, которая наиболее уязвима. Пусть детишки моют руки, в аптеках есть специальные средства. Обязательно покупайте их и мойте руки всегда - приходя домой, уходя их дома, и перед приемом пищи, конечно. Берегите близких и себя, - говорит рок-музыкант на видео с хештегами #пандемия, #коронавирус, лично показывая пример пользователям сети о необходимости соблюдать элементарные правила гигиены.

В комментариях под публикацией поклонники и фанаты начали живое обсуждение темы covid-19. Кто-то благодарил его за заботу, проявленную по отношению к населению через социальные сети, а кто-то считает, что Сукачёву следует самому о себе заботиться.

- Игорь Иванович, как раз Ваш возраст в зоне риска так что и Вы себя берегите, - прокомментировал ролик один из подписчиков. Остальные же продолжили "напевать" всем известные слова песни, подметив, что сейчас мытье рук как никогда важно для здоровья.

«Руки моет бабушка моя»: Сукачёв показал, как мыть руки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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