Мужчину, который сбил 73-летнюю вдову режиссера Юрия Любимова и сбежал, могут лишить водительских прав

Вдова знаменитого худрука Театра на Таганке Юрия Любимова после ДТП в центре Москвы попала в реанимацию НИИ Склифосовского. Вечером в понедельник, 16 марта, 72-летняя Каталина Любимова отправилась в салон сотовой связи, чтобы отремонтировать свой мобильный телефон. Переходила на Пречистенке дорогу по «зебре». Женщина посмотрела направо - машины остановились. И тут в нее влетела двигавшаяся по крайней полосе «Шкода». Водитель протащил пожилую женщину несколько метров на капоте, за тем резко затормозил. Любимова упала на землю. Лихач объехал ее и дал газу.

- Водитель скрылся с места ДТП, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

Очевидцы вызвали скорую. Каталина Любимова была в сознании. Позже врачи диагностировали у нее перелом руки и вывих коленного сустава. 73-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию НИИ Склифосовского - сказывается возраст.

- Сотрудники московской полиции установили личность водителя автомашины «Шкода», который скрылся с места ДТП, - рассказала накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На мужчину составлен протокол об административном правонарушении - по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». За оставление места аварии мужчине светит лишение прав до полутора лет либо арест на 15 суток. В ближайшее время это должен решить суд.