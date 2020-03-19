Турецкие цитрусовые - витаминное счастье России

Турецкие цитрусовые, выращенные на плодородных почвах и благодатном климате уже много лет знакомы россиянам, которые обожают их восхитительный вкус и аромат. Цитрусовые используются и в свежем виде, и при приготовлении различных блюд.

А климат Турции идеально подходит для апельсиновых садов. Особенно много апельсиновых плантаций находилось и находится в районе Анталии. Этот оранжевый фрукт считается символом города и красуется на его гербе. Еще задолго до бурного строительства отелей и превращения Анталии в туристический центр здесь простирались апельсиновые рощи. Апельсиновое дерево – вечно зеленое. Цветёт апельсин весной, источая изысканный тонкий аромат. Сортов апельсина невиданное количество, но самые сладкие из них выращиваются именно в Турции. Это настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Яркий, жизнерадостный плод – настоящее солнышко на ладони.

Урожаи цитрусовых садовники снимают четыре раза в год. И круглый год любовью ухаживают за обширными плантациями не слишком высоких деревьев с серебристой зеленью листвы, среди которой, как яркие шары на елке, тут и там мелькают крутобокие апельсины. Плоды сортов, которые поступают из Турции в Россию прямо перед Новым годом, особенно сочны и имеют сладко-кислый вкус и чудесный аромат - символ предстоящего или состоявшегося праздника.

Цитрусовые совершенно незаменимы зимой, когда нам так не хватает энергии, солнца и тепла.

Они зарядят Вас энергией на целый день.

На первом месте в наших списках покупок должны быть особенно сочные, сладкие, свежие и полезные мандарины и апельсины. Они созрели для нас под жарким солнцем Средиземноморья.

Курица, приготовленная в духовке с мандаринами или вкусное блюдо из баранины с апельсинами, являются одними из любимейших блюд Средиземноморской кухни. А цитрусовый сорбет на десерт подарит вам свежесть летних ветерков и аромат апельсиновых рощ Турции. Он подойдет и для праздничных ужинов. Таким образом Средиземноморское солнце, всю щедрость которого впитали турецкие цитрусовые привносит в нашу жизнь вкус и аромат.

Наши дети очень любят мандарины.

И в школе, и во время занятий спортом для детей должны быть доступными турецкие мандарины. Это настоящий щит, который защитит в холодную погоду и, как хороший друг, поделиться энергией и поможет справиться с трудными учебными программами.

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Всем известно, что на ночь не стоит употреблять тяжелую пищу.

Чтобы не сожалеть о плотном ужине на следующий день вспомните о цитрусовых!

Они помогут вам сформировать диетическое питание. Начните день со смузи из свежего лимона, фруктов и овощей.

А салат с добавлением грейпфрута и граната поможет вам наладить пищеварительную систему и избавиться от токсинов, которые вы получали от неправильного питания. Этот чудодейственный салат поможет восстановить баланс витаминов и минералов в организме.

Любители спорта просто обязаны начать свой день с употребления турецких цитрусовых. Свежие ароматные соки, изготовленные из турецких цитрусовых, позволят Вам почувствовать себя сильными и обновленными и снизят усталость. Само солнце Средиземноморья, чью энергию впитали эти вкуснейшие плоды помогает нам оставаться бодрыми и здоровыми.

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