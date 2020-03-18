Захарова: Черногория разрешит вывоз россиян после возвращения своих граждан из РФ

Закрытие границ в странах по всему миру привело к тому, что «запертыми» на чужбине оказались тысячи российских туристов. Из-за отмены регулярного авиасообщения они не могут вернуться домой. Сложнее всего дела обстоят в Черногории, где застряло порядка двух тысяч россиян. Среди них - маленькие дети и онкобольные. Российский МИД находится на связи с властями Черногории и ждёт, чтобы приступить к эвакуации наших граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767159" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова про туристов в Черногории.

- Посольству даны все указания от Москвы максимально активизироваться по содействию нашим гражданам, - заявила в эфире радио «Комсомольская правда» официальный представить МИД РФ Мария Захарова. - Все это время посольство в круглосуточном режиме находилось на связи с черногорской стороной. Мы были готовы организовать вывоз наших граждан в самый первый момент после того, как было понятно, сколько человек предстоит вывезти. Вопрос уперся в черногорскую сторону. Борта, самолеты стоят готовые.Черногорская сторона не давала разрешение на выезд, увязав это с требованием вывезти российскими же самолетами черногорцев из России. При этом не беря на себя полную ответственность по организации этой работы. Я достаточно уже была вовлечена в различные ситуации, вывозы, эвакуации, но такого мы ещё не видели.

Непростая ситуация со странами Евросоюза, где закрыты как внешние границы, так и внутренние. В первую очередь, речь идёт об Италии. Эпидемия коронавируса парализовала в этой стране всю инфраструктуру. Тяжелая ситуация в Латинской Америке.

- Местные авиаперевозчики, которые летают еще в те точки, которые открыты для общения с Европой очень сильно поднимают цены, - поясняет Мария Захарова. - Но это не объяснение для наших граждан, у которых, естественно, таких во многом средств нет. Наше посольство, опять же, на связи. Мы эту работу контролируем. Вчера мы ее поставили на системную основу. В заявлени МИДа указаны телефоны, по которым россияне могут связываться как с посольствами, так и с нашим ситуационно-кризисным центром. Мы перевели эти телефоны с работы автоответчиков на работу с живыми операторами, я имею в виду, в онлайн-режиме. Потому что эта ситуация, действительно, требует круглосуточного личного вовлечения. Министр взял ситуацию по организации этой работы между посольствами и центром под личный контроль.

- Тяжелая ситуация остается на Филиппинах. Посольство составило списки людей, которые хотят вернуться на родину. Посольство проинформировало Москву о том, что более ста человек готовы. И запросило соответствующие эвакуационные мероприятия. Эта информация уже в Москве, она сейчас рассматривается. Наше посольство находится с россиянами в контакте, - заверила Захарова в разговоре с «КП». На Филиппинах сейчас останься около 320 наших соотечественников.

Несмотря на непрекращающуюся работу дипломатов, момента, когда все россияне вернутся на родину не наступит, добавляет официальный представитель МИД.

- У людей разные цели пребывания за рубежом. Сейчас мы говорим в основном о туристах, либо людях, которые находились там на обучении. Но остается большое количество людей, живущих в смешанных браках. Люди, которые имеют там постоянную работу. И они будут требовать к себе внимание потом, в том числе, с точки зрения логистики. Не только оказания содействия в получении документов, оформлении и так далее. Но им тоже может понадобиться и выезд из страны. Поэтому мы призвали всех просчитать наперед, где и как они будут находиться. И воспользоваться возможностью все-таки выехать на родину. Потому что далее окно возможностей мы просчитать до секунды, конечно, не сможем. Но при этом обязанность наших посольств, консульств, представительств, постпредств при международных организациях, в том числе, оказывать содействие в полном объеме нашим гражданам. Не волшебники, но работаем, - сказала Мария Захарова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767157" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о вывозе россиян при коронавирусе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россияне, застрявшие в Латинской Америке из-за пандемии: Не выпускают из отеля и отказываются кормить!

Сотни наших туристов оказались запертыми в других странах из-за отмены авиарейсов и прекращения работы погранпунктов (подробности)