"Мы развиваем и поддерживаем наши сервисы в обычном режиме": ВКонтакте рассказала, как перевела своих сотрудников на удаленку

Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте: «Сегодня борьба с распространением COVID-19 — главная задача для каждого из нас. Чем раньше мы снизим риски для здоровья, своего и окружающих, тем проще будет разбирать последствия.

Есть две опасных крайности, в которые нельзя впадать в такой ситуации: это паника и, наоборот, беспечность. Избежать их помогает банальная информированность — и мы ВКонтакте хорошо понимаем, какую за это несём ответственность как крупнейшая в рунете информационная площадка. Ещё в начале марта мы опубликовали подробный текст с рекомендациями от ВОЗ и сейчас продолжаем работать над тем, чтобы у каждого был доступ к корректной и актуальной информации о коронавирусе и способах защиты от него. Поэтому накануне мы запустили тематическую ленту с новостями о COVID-19 — в неё попадают только проверенные источники.

Быть в курсе актуальных новостей о пандемии — это только полдела. Гораздо важнее следовать рекомендациям врачей. Одна из них — максимально ограничить контакты с внешним миром: избегать мест скопления людей и по возможности перейти на удалённую работу. ВКонтакте уже отменила все свои публичные мероприятия на ближайшие месяцы, а с этого понедельника наши сотрудники трудятся из дома. К счастью, на темпы и качество это никак не влияет — мы развиваем и поддерживаем наши сервисы в обычном режиме. Призываем и остальные компании последовать нашему примеру — это обезопасит не только самих сотрудников, но и окружающих.

Учиться, работать, заниматься спортом — всё это можно делать, не только не выходя из дома, но и из VK. Мы проверили на себе: ВКонтакте есть много полезных сервисов с образовательными курсами, спортивными тренировками, онлайн-шопингом и доставкой продуктов — прочитайте в статье о некоторых из них.

Мы понимаем, что для миллионов людей наша площадка — главное место для общения, работы и самовыражения. Поэтому активно работаем над новыми инструментами, которые помогут нам быть вместе и справляться с любыми делами, несмотря на все преграды.

Мойте руки, читайте проверенные источники и относитесь ответственно к своему здоровью и здоровью своих близких. Вместе мы со всем справимся».