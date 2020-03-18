Двое глухонемых порезали таксиста в центре Москвы

Госпитализацией в Городскую клиническую больницу №13 закончилась очередная рабочая смена для 53-летнего водителя такси Романа. Был поздний вечер понедельника 16 марта, поток пассажиров в этот день был небольшим, а это значит, что каждая заявка для водителя на вес золота. Поступил новый вызов, пассажиров нужно было забрать недалеко от Павелецкой площади. Там в машину сели два молодых человека, парни оказались глухонемыми.

От таких пассажиров Роман уж точно не ожидал никаких неприятностей. Но во время поездки что-то пошло не так. Молодые люди стали вести себя агрессивно, а в какой-то момент ситуация полностью вышла из-под контроля и в руках одного из парней появился нож. Роман почувствовал несколько ударов и резкую боль, он даже не заметил, как обидчики успели выскочить из салона автомобиля.

- 17 марта в 00.35 машиной неотложной скорой медицинской помощи в травматологическое отделение ГКБ №13 был доставлен мужчина с ножевыми ранениями. У пациента были диагностированы резаная рана правого плеча и правого плечевого сустава, – сообщил kp.ru источник в больнице

Пострадавший таксист рассказал врачам, кто нанёс ему эти травмы. Медики сразу же передали информацию о случившемся в полицию. По словам Романа, было составлено описание преступников, это мужчины славянской внешности, на вид 25-30 лет, одетые в тёмную одежду, оба глухонемые. Полиция занимается поисками, Роман – лечением травм. Как скоро мужчина сможет вернуться к работе пока не известно.