2020-03-18T15:02:43+03:00
Происшествия

Двое глухонемых порезали таксиста в центре Москвы

Полиция ищет нападаших
Наталия ЕРОШКИНА
Поделиться:
Полиция ищет нападашихПолиция ищет нападашихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Госпитализацией в Городскую клиническую больницу №13 закончилась очередная рабочая смена для 53-летнего водителя такси Романа. Был поздний вечер понедельника 16 марта, поток пассажиров в этот день был небольшим, а это значит, что каждая заявка для водителя на вес золота. Поступил новый вызов, пассажиров нужно было забрать недалеко от Павелецкой площади. Там в машину сели два молодых человека, парни оказались глухонемыми.

От таких пассажиров Роман уж точно не ожидал никаких неприятностей. Но во время поездки что-то пошло не так. Молодые люди стали вести себя агрессивно, а в какой-то момент ситуация полностью вышла из-под контроля и в руках одного из парней появился нож. Роман почувствовал несколько ударов и резкую боль, он даже не заметил, как обидчики успели выскочить из салона автомобиля.

- 17 марта в 00.35 машиной неотложной скорой медицинской помощи в травматологическое отделение ГКБ №13 был доставлен мужчина с ножевыми ранениями. У пациента были диагностированы резаная рана правого плеча и правого плечевого сустава, – сообщил kp.ru источник в больнице

Пострадавший таксист рассказал врачам, кто нанёс ему эти травмы. Медики сразу же передали информацию о случившемся в полицию. По словам Романа, было составлено описание преступников, это мужчины славянской внешности, на вид 25-30 лет, одетые в тёмную одежду, оба глухонемые. Полиция занимается поисками, Роман – лечением травм. Как скоро мужчина сможет вернуться к работе пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
СК России: Возбуждено новое дело по факту обстрела посольства России в Киеве
Украинским националистам придется ответить за то, что они cтреляли и взрывали петарды, а затем сорвали со здания дипломатического представительства Государственный флаг Российской Федерации
Дело «Соньки сипатой»: в Хабаровске продолжается суд над предполагаемой убийцей трех человек
Номинантка на звание самого пожилого серийного убийцы в мире в эксклюзивном интервью указала «КП» - Хабаровск» причину, по которой она взяла на себя два преступления, совершенные, по её нынешней версии, совсем другими людьми
Новости 24
Черногория разрешила российским туристам улететь на родину
ФСИН приостанавливает все свидания с заключенными из-за коронавируса
Силуанов заявил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным
В России на дорогах появится новый предупреждающий о камерах знак
Правительство выделило 11,8 млрд рублей на поддержку врачей, которые борются с коронавирусом
Евро подскочил выше 86 рублей впервые с февраля 2016 года
«Их цель - переложить ответственность за своих граждан на Россию»: Мария Захарова - о том, почему Черногория заблокировала вылет российских самолетов
В Вологодской области объявлены досрочные двухнедельные школьные каникулы
Курс евро на 19 марта: официальные данные ЦБ РФ
Психолог посоветовала, как эффективно трудиться на удаленке
Песков о том, сдал ли Путин тест на коронавирус: «Его график - лучший показатель здоровья»
Россия ограничит авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек
Врач из Китая назвал три простых способа защиты от коронавируса
В Черногории застряли более тысячи россиян, в том числе и онкобольные
В Сирии возобновила работу электроподстанция под Алеппо
В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин