2020-03-18T15:42:17+03:00
Спорт

Япония бьется за Олимпиаду

На соревнования потрачено более 12 миллиардов долларов, вернуть которые даже в случае переноса на год не удастся
Кирилл СЕРОВ
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В Олимпиаду вложены огромные средства — более 12 миллиардов долларов, вернуть которые даже в случае переноса на год не удастся.В Олимпиаду вложены огромные средства — более 12 миллиардов долларов, вернуть которые даже в случае переноса на год не удастся.Фото: REUTERS
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Во вторник УЕФА объявило о переносе на год чемпионата Европы по футболу, и буквально через час Международный олимпийский комитет сделал официальное заявление по поводу Олимпиады-2020 в Токио. В нем он советует спортсменам не поддаваться панике и продолжать подготовку к Играм, до которых еще осталось более четырех месяцев.

Японцы вообще восприняли эту ситуацию с коронавирусом, как вызов. При этом премьер-министром Японии Синдзо Абэ сказал: "Я хочу провести Олимпийские и Паралимпийские игры идеально, как доказательство того, что человеческая раса победит новый коронавирус.”

В Олимпиаду вложены огромные средства — более 12 миллиардов долларов, вернуть которые даже в случае переноса на год не удастся. Но, похоже, что главную роль здесь играют даже не деньги, а престиж страны. И Китай — исторический соперник Японии на всех фронтах. В Поднебесной считают (или показывают?), что уже побороли эпидемию и после двухмесячного перерыва начинают проводить различные соревнования, правда пока только на студенческом уровне и без зрителей, но все же… Японцы, считающие себя более развитой цивилизацией, просто не могут смотреть на это спокойно и в пику большому соседу перезапустили свой в чемпионат страны по баскетболу.

Та решимость, с которой потомки самураев бьются за Олимпиаду, наводит на мысль, что они в случае неудачи сделают харакири. Они давно просчитали всю логистику Игр, а теперь разрабатывают альтернативные планы на случай срыва того или иного старта. К примеру, организаторы уже перекроили расписание и перенесли марафон из Токио в Саппоро, где, во-первых, не так жарко летом, а, во-вторых, там проще оградить спортсменов от массы болельщиков. И, похоже, японцы готовы отдать под Игры не только столицу, но и все свои острова.

Есть конечно и чисто спортивные проблемы — из-за эпидемии остановлены квалификационные соревнования во многих видах спорта. МОК сообщает, что пока только 57 процентов спортсменов получили олимпийские лицензии, а остальным атлетам еще придется отбираться. Но японцев, похоже, это смущает меньше всего и они готовы разбиться в лепешку, лишь бы не войти в историю, как первая страна, которая не смогла провести Игры не по политическим мотивам.

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