Павел Крашенинников: Утвержден вопрос для голосования «Вы одобряете изменения в Конституцию?» Надо будет отвечать да или нет
- Павел Владимирович, Путин уже подписал Указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, в то же время не исключил, что дата может быть в связи с коронавирусом изменена. Это как-то отражено в Указе? Вы же сам документ видели...
- Да, в соответствии с законом, посвященном, в том числе, поправкам в Конституцию, там есть статья вторая, которая касается процедуры голосования.
- Там как раз говорится о том, что к компетенции президента отнесено назначение даты голосования и, соответственно, вынесение вопроса на общероссийское голосование.
- Вот что президент и сделал. Первое - он утвердил вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» - надо будет отвечать да или нет.
Павел Крашенинников: «Надеюсь, 22 апреля мы все же проголосуем за поправки в Конституцию. И передайте читателям - через печатное слово зараза не передаётся»
И второе, он назначил дату - 22 апреля.
Но, как я уже сказал, это его компетенция, поэтому на данный момент - речь о 22 апреля. Я надеюсь, что все будет хорошо и мы на общероссийском голосовании как раз выразим свою волю.
Но - в случае каких-то непредвиденных ситуаций, президент может эту свою компетенцию использовать и внести соответствующие поправки по дате голосования.
- Спасибо.
Путин допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию.
ИСТОЧНИК KP.RU