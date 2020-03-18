Павел Крашенинников: Утвержден вопрос для голосования «Вы одобряете изменения в Конституцию?» Надо будет отвечать да или нет

- Павел Владимирович, Путин уже подписал Указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, в то же время не исключил, что дата может быть в связи с коронавирусом изменена. Это как-то отражено в Указе? Вы же сам документ видели...

- Да, в соответствии с законом, посвященном, в том числе, поправкам в Конституцию, там есть статья вторая, которая касается процедуры голосования.

- Там как раз говорится о том, что к компетенции президента отнесено назначение даты голосования и, соответственно, вынесение вопроса на общероссийское голосование.

- Вот что президент и сделал. Первое - он утвердил вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» - надо будет отвечать да или нет.

Павел Крашенинников: «Надеюсь, 22 апреля мы все же проголосуем за поправки в Конституцию. И передайте читателям - через печатное слово зараза не передаётся» 00:00 00:00

И второе, он назначил дату - 22 апреля.

Но, как я уже сказал, это его компетенция, поэтому на данный момент - речь о 22 апреля. Я надеюсь, что все будет хорошо и мы на общероссийском голосовании как раз выразим свою волю.

Но - в случае каких-то непредвиденных ситуаций, президент может эту свою компетенцию использовать и внести соответствующие поправки по дате голосования.

- Спасибо.