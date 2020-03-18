Чемпионат Европы по футболу перенесен на год. Что делать болельщикам?

Что это значит для болельщиков? Можно ли вернуть уже купленные билеты? В какие даты теперь будут проводиться матчи в 2021 году? И сколько потеряет УЕФА от переноса? Сейчас есть ответы только на часть этих вопросов.

Новые даты Евро-2021

Пока официально объявлено, что чемпионат Европы в 2021 году стартует 11 июня, а финиширует 11 июля. Нового полного расписания матчей еще нет. Но можно предположить, что УЕФА не будет ломать календарь и временные промежутки между играми. А это значит, что скорее всего первый матч сборная России проведет против Бельгии 12 июня 2021 года (суббота) в Санкт-Петербурге, вторая игра с Финляндией 16 июня (среда) там же, третья – с Данией, в Копенгагене, 21 июня (понедельник). Но официально расписание УЕФА опубликует позже.

Города остались те же?

Чемпионат Европы должен пройти в 12 городах разных стран континента, и ни один из них пока не объявлял о каких-то непреодолимых трудностях, связанных с переносом. Санкт-Петербург во всяком случае готов. «Мы восприняли перенос как неизбежность, - заявил глава российского оргкомитета Евро-2021 Алексей Сорокин. - Усилия по подготовке Санкт-Петербурга не пропадут, все они будут приниматься во внимание и учитываться в следующем году».

Что с билетами?

Первое, что сделал УЕФА объявив о переносе, постарался успокоить болельщиков, уже купивших билетов. Все они действительны и на 2021 год. Но если кто-то из зрителей не сможет посетить матчи через год, они смогут вернуть билеты, получив обратно их полную стоимость. Письма, как именно это сделать, УЕФА разошлет в течении месяца. Сложностей быть не должно – все билеты электронные, их покупали на официальном ресурсе УЕФА, и все данные зрителей есть.

Что с авиабилетами и отелями

Болельщиков больше заботят другие бронирования. Многие из них уже купили авиабилеты в другие города, забронировали отели. Сейчас надо отменять резервации, и если бронь гостиниц обычно снять несложно, то с авиакомпаниями иногда бывает непросто.

Какие потери несет УЕФА?

Президент УЕФА Александер Чеферин уже заявил, что издержки после переноса Евро колоссальные. Точную сумму глава УЕФА не навал, но ранее в прессе мелькали цифры в 300 млн евро. Им тоже надо отменять бронь отелей, пересматривать договора со спонсорами и ТВ, утрясать бюджеты городов-организаторов. Хотя бы для того, чтобы платить зарплату сотрудникам оргкомитета еще один лишний год.

Какие каналы покажут Евро-2021 в России?

Тут все без изменений. Первый канал, «Россия-1» и «Матч ТВ» подтвердили свои намерения транслировать матчи Евро-2021. Так что для телевизионных болельщиков ничего особо не поменяется.

Как перенос повлияет на сборную России?

План подготовки нужно будет верстать заново. Контрольные матчи с командами Швеции и Молдавии, намеченные на март этого года, конечно отменены. Скоро наверняка объявят об отмене июньских товарищеских матчей сборной. Когда утрясется европейский календарь, РФС начнет подыскивать новые варианты. Но будут новые вводные: до Евро-2021 сборная России во-первых успеет сыграть в Лиги Наций (с Венгрией, Сербией и Турцией), а так же узнает своих соперников по отбору к ЧМ-2022 (жеребьевка намечена на ноябрь 2020 года).

Но через год сборная России может стать сильнее: да Артему Дзюбе будет уже 32 года, и вряд ли можно будет говорить о возможном возвращении Игоря Акинфеева. Но лидерами команды должны стать возмужавшие Головин, братья Миранчуки, Баринов. Голкиперы Максименко и Сафонов наберутся опыта, и вполне возможно, появится еще пара-тройка достойных вызова в сборную игроков.