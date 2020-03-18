Карантин из-за коронавируса украсят сказки в исполнении известных артистов

Похоже карантин и изоляция из-за коронавируса послужили рождению прекрасного творческого содружества. Теперь каждый вечер в инстаграм можно послушать лучшие сказки, со всего мира и в исполнении любимых артистов театра и кино.

Проект придумал музыкант, продюсер и сценарист Василий Зоркий и вот, что он рассказал «КП»:

- Давно хотел сделать проект, в котором мои любимые артисты читают свои любимые сказки. Сейчас настал тот самый момент, как раз такое время, когда можно сделать выбор: можно паниковать, а можно что-нибудь делать. И как раз большая редкость – у прекрасных артистов появилось свободное время, поэтому можно просить хороших талантливых и симпатичных тебе людей почитать вслух для аудитории те книги, которые они сами любят.

Актеры в нашем проекте выбрали совершенно разные сказки: от «Маленького принца», до «Домовенка Кузи». Ориентировались тони только на свой вкус. Есть единственное ограничение, сказка не должна быть длиннее 30 минут. Ну и желательно, чтобы это была детская история.

Во что выльется наша идея, мы не знаем. Проект придумали сегодня в 6 утра, а интернет – это такая среда, которая трансформируется каждые 15 минут. Если в какое-то время мы захотим читать вслух письма космонавту, то так и сделаем.

Мне очень нравится в нашей придумке ощущение комьюнити, единства, что мы не разобщены, а заняты совместным хорошим делом и – делаем это друг для друга.

Мой принцип отбора ребят в проект – только очень хорошие и только очень талантливые артисты! Известные и неизвестны. Из театра и кино.

Уже дала свое согласие Вика Исакова, Катя Шпица, другие актеры. Честно, мой Фейсбук сейчас разрывается от сообщений, все хотят участвовать. Я убедился, что, если придумать чистую и прозрачную, красивую историю, она работает. Сама по себе.

КОНКРЕТНО 18 марта читают:

20.00 Анатолий Белый @abeliy72

20.30 Александра Ревенко @revenko.alexandra

21.00 Григорий Служитель @sluzhitel 19 марта

20.00 - Таисия Вилкова @taisiyavilkova

20.30 - Мария Шалаева @shalaevamariya

21.00 - Ирина Старшенбаум @starshenbaum