2020-03-18T17:28:52+03:00
Общество

Вице-премьер Виктория Абрамченко: «У нас гречки полные склады, а мы пугаем граждан пустыми полками!»

В правительстве отреагировали на ажиотаж в магазинах
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Вице-премьер Виктория Абрамченко. Фото: Екатерина Штукина/ТАССВице-премьер Виктория Абрамченко. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Изменить размер текста:

Дефицита продовольствия в России нет, уверяют в правительстве. По словам чиновников, поставщики смогут обеспечить магазины продуктами, которые сейчас народ в ажиотаже расхватывает.

- Например, гречка - любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех! Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы - более 350 тысяч тонн, - рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

На совещании с ведомствами, курирущими продовольственный рынок страны, а также производителями и поставщиками продуктов Абрамченко поручила сформировать запасы в торговых сетях. Она отметила, что поставки должны быть бесперебойными.

- Нельзя провоцировать и пугать граждан «пустыми» полками, когда у нас полные склады! Прошу проработать вопрос мгновенного наполнения и выкладки, чтобы успокоить население. Товары потребительской корзины в стране – в избытке, так покажите их на полках! - потребовала от присутствующих Абрамченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Роспотребнадзор рекомендовал пенсионерам реже ходить в магазины и банки
МИД России запустил портал для экстренной связи россиян с посольствами
Эпидемиолог объяснил, защитит ли алкоголь от коронавируса
Путин подписал закон о признании признании граждан Белоруссии и Украины носителями русского языка
Назван срок жизни коронавируса на разных предметах
Илон Маск сообщил о проблемах при запуске ракеты Falcon 9
Нефть марки Brent упала ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года
Российский математик Григорий Маргулис стал лауреатом Абелевской премии
Москвичи смогут увидеть парад планет 18 и 19 марта
Лауреат премии "Грэмми" заразился коронавирусом и рассказал о тяжелых симптомах
Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса
Депутат Верховной Рады Украины заразился коронавирусом
Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, сколько тысяч тонн гречки есть в России
В Минпромторге обещают вернуть маски в аптеки
Курс евро впервые с 2016 года превысил отметку 87 рублей