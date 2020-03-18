Вице-премьер Виктория Абрамченко: «У нас гречки полные склады, а мы пугаем граждан пустыми полками!»

Дефицита продовольствия в России нет, уверяют в правительстве. По словам чиновников, поставщики смогут обеспечить магазины продуктами, которые сейчас народ в ажиотаже расхватывает.

- Например, гречка - любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех! Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы - более 350 тысяч тонн, - рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

На совещании с ведомствами, курирущими продовольственный рынок страны, а также производителями и поставщиками продуктов Абрамченко поручила сформировать запасы в торговых сетях. Она отметила, что поставки должны быть бесперебойными.

- Нельзя провоцировать и пугать граждан «пустыми» полками, когда у нас полные склады! Прошу проработать вопрос мгновенного наполнения и выкладки, чтобы успокоить население. Товары потребительской корзины в стране – в избытке, так покажите их на полках! - потребовала от присутствующих Абрамченко.