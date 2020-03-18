Александр Розенбаум, экс-врач «скорой помощи»: Меньше ходите на барахолки - там много народу и много заразы
- Алло, Александр Яковлевич!
- Да, Саша...
- Сейчас же всем тяжело. Людей надо как-то успокаивать и лечить. Можно вашу музыку слушать. Некоторые так и делают. Многие даже. И мы... И в то же время - помним, что Александр Розенбаум - доктор, врач «скорой помощи». Ваши советы в это непростое время? Как нам всем выжить и помочь друг другу?
- Мыть руки. Избегать скученности, закрытых помещений.
В остальном - жить нормально, с личной гигиеной. Ничего более.
Когда случались эпидемии гриппа - обычные, задержки «скорой помощи» были по 8-10 часов, так было много больных. И достаточно большое количество - тяжелых больных. И люди умирали, и никто не делал из этого пандемии.
Я не собираюсь оспаривать мнение ведущих специалистов-эпидемиологов планеты Земля, но панику пресекать надо в корне.
И ничего страшного такого, сверхъестественного, на мой взгляд, не происходит.
- То есть - выход есть!
- Ещё раз повторю - личная гигиена.
И все то же самое - если говорить о предосторожности - что и при любой эпидемии гриппа, ОРВИ, ОРЗ.
Не ходите в кафе, набитые людьми. Не посещайте какие-то собрания, где скученность большая народа в небольших помещениях. Вот и все.
- И (не устану повторять!) - мойте руки почаще.
- Это вы прямо как Леонид Рошаль говорите. А вот из Розенбаума что лучше всего послушать сейчас? Не все же подряд...
- Конечно. Я думаю, кому что приятнее. У кого чего по настроению.
- Для подъёма духа бы!
- Послушайте старый одесский цикл, он веселый, отвлекает.
- Да! А напомните буквально один куплет? У нас все-таки Радио "Комсомольская правда".
- Да все про Сэмена берите и слушайте. Там весело.
- Конечно! А можете две строчки пропеть?
- Нет, пропеть не могу ничего сейчас, не в голосе.
- А тогда - продекламировать, как вы это в моих интервью делали уже? У нас радио, не обижайтесь.
- Я понимаю, что у вас радио. Я даже не знаю, что…
- Духоподъемное же! Что-нибудь такое…. Или - для профилактики вот.
- «Барахолку» возьмите.
- О, точно!
Ах, барахолка, барахолка!
Кто - в песцах, а кто - в наколках...
- Куда, куда ходить не надо…
- Александр Яковлевич, ну, пожалуйста - один куплет.
- Барахолка улеем гудит.
Много здесь хорошего всего.
«Тетя, сколько стоит Ваш прикид?»
«А сколько Вы дадите за него? «Лишь вчера согнали ее там -
А она уже сегодня тут.
Тяжело приходится ментам:
Люди вечно что-то продают.
Друзья! Пожалуйста, меньше ходите на барахолки сегодня. Там много народу и много заразы.
- Классно! Спасибо.
ИСТОЧНИК KP.RU