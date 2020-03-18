Александр Розенбаум, экс-врач «скорой помощи»: Меньше ходите на барахолки - там много народу и много заразы

- Алло, Александр Яковлевич!

- Да, Саша...

- Сейчас же всем тяжело. Людей надо как-то успокаивать и лечить. Можно вашу музыку слушать. Некоторые так и делают. Многие даже. И мы... И в то же время - помним, что Александр Розенбаум - доктор, врач «скорой помощи». Ваши советы в это непростое время? Как нам всем выжить и помочь друг другу?

- Мыть руки. Избегать скученности, закрытых помещений.

В остальном - жить нормально, с личной гигиеной. Ничего более.

Когда случались эпидемии гриппа - обычные, задержки «скорой помощи» были по 8-10 часов, так было много больных. И достаточно большое количество - тяжелых больных. И люди умирали, и никто не делал из этого пандемии.

Я не собираюсь оспаривать мнение ведущих специалистов-эпидемиологов планеты Земля, но панику пресекать надо в корне.

И ничего страшного такого, сверхъестественного, на мой взгляд, не происходит.

- То есть - выход есть!

- Ещё раз повторю - личная гигиена.

И все то же самое - если говорить о предосторожности - что и при любой эпидемии гриппа, ОРВИ, ОРЗ.

Не ходите в кафе, набитые людьми. Не посещайте какие-то собрания, где скученность большая народа в небольших помещениях. Вот и все.

- И (не устану повторять!) - мойте руки почаще.

- Это вы прямо как Леонид Рошаль говорите. А вот из Розенбаума что лучше всего послушать сейчас? Не все же подряд...

- Конечно. Я думаю, кому что приятнее. У кого чего по настроению.

- Для подъёма духа бы!

- Послушайте старый одесский цикл, он веселый, отвлекает.

- Да! А напомните буквально один куплет? У нас все-таки Радио "Комсомольская правда".

- Да все про Сэмена берите и слушайте. Там весело.

- Конечно! А можете две строчки пропеть?

- Нет, пропеть не могу ничего сейчас, не в голосе.

- А тогда - продекламировать, как вы это в моих интервью делали уже? У нас радио, не обижайтесь.

- Я понимаю, что у вас радио. Я даже не знаю, что…

- Духоподъемное же! Что-нибудь такое…. Или - для профилактики вот.

- «Барахолку» возьмите.

- О, точно!

Ах, барахолка, барахолка!

Кто - в песцах, а кто - в наколках...

- Куда, куда ходить не надо…

- Александр Яковлевич, ну, пожалуйста - один куплет.

- Барахолка улеем гудит.

Много здесь хорошего всего.

«Тетя, сколько стоит Ваш прикид?»

«А сколько Вы дадите за него? «Лишь вчера согнали ее там -

А она уже сегодня тут.

Тяжело приходится ментам:

Люди вечно что-то продают.

Друзья! Пожалуйста, меньше ходите на барахолки сегодня. Там много народу и много заразы.

- Классно! Спасибо.