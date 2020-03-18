«Россети» реагируют на запросы населения в режиме онлайн

Группа компаний «Россети» переводит клиентские сервисы, не требующие работы специалистов на энергообъектах, в онлайн-формат. Связаться с энергетиками можно через Единый портал электросетевых услуг, новое мобильное приложение «Россети – личный кабинет», доступное пользователям Android и IOs, портал СветлаяСтрана.рф и сайты сетевых компаний. Это ответ на современные тенденции, веяния времени и пожелания клиентов. Данный шаг полностью соответствует положениям реализуемой холдингом концепции «Цифровая трансформация 2030».

На протяжении последних двух лет «Россети» особое внимание уделяют ускоренному развитию потребительских интернет-сервисов. Разработаны и внедрены во всех дочерних распределительных сетевых организациях современные инструменты, позволяющие взаимодействовать с потребителями по таким вопросам, как технологическое присоединение, увеличение и перераспределение мощности, прием жалоб на низкое качество или полное отсутствие электроснабжения, формы обратной связи.

С 28 марта в 19 регионах страны в качестве временной меры полностью закрыты центры обслуживания клиентов и центры обслуживания потребителей, с завтрашнего дня добавятся еще 8 регионов. При этом компании группы «Россети» продолжают своевременно оказывать все клиентские услуги, а заявки от потребителей приниматься онлайн или по телефонам горячей линии. Документы, которые сетевые организации должны вернуть клиентам по уже обработанным заявкам, будут доставлены либо в электронном виде через личные кабинеты, либо по почте.