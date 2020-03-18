2020-03-18T19:28:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал, кому простят пени за просрочку кредита из-за коронавируса

Что изменится из-за признания эпидемии форс-мажорным обстоятельством
Алена МАРТЫНОВА
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Из-за того, что коронавирус признан форс-мажором, банки в Москве не могут начислять пени, если вы пропустили платеж по кредиту или ипотекеИз-за того, что коронавирус признан форс-мажором, банки в Москве не могут начислять пени, если вы пропустили платеж по кредиту или ипотекеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вот уже пятый день, как в Москве коронавирус признан форс-мажором. Согласно распоряжению властей, режим самоизоляции на 14 дней теперь распространяется не только на прибывающих из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, но и на тех, кто с ними проживает. Школы перешли на свободное посещение (а с 23 марта ученики и вовсе принудительно уйдут на каникулы), а сотрудников, обязанных соблюдать карантин, теперь не пустят на работу.

Но есть и другие аспекты указа мэра Москвы, вступившего в силу 14 марта 2020 года.

- Из-за того, что коронавирус признан форс-мажором (то есть обстоятельством непреодолимой силы), банки в Москве не могут начислять пени, если вы пропустили платеж по кредиту или ипотеке, - объяснил kp.ru адвокат Сергей Жорин. - Конечно, это касается не всех случаев, и не значит, что из-за пандемии можно просто не платить. Но если, к примеру, работодатель отправил вас в неоплачиваемый отпуск или сократил, то есть вы лишись источника дохода, тогда это является основанием для неначисления штрафных санкций. Однако, прежде всего внимательно перечитайте ваш кредитный договор: некоторые банки вносят в него строчку, что форс-мажор не влияет на пени. Если же это не прописано, клиент может рассчитывать на послабления.

Тем не менее, есть вероятность, что в случае несогласия кредитор обратится в суд — тогда порядок платежей будет решен в судебном порядке. И все равно, по словам юриста, новый указ вдвое упростил процедуру оспаривания пеней.

- Если раньше суду нужно было ответить на два вопроса - «Является ли пандемия форс-мажором» и «Распространяется ли этот форс-мажор на отношения банка с клиентом», то теперь на рассмотрение остается лишь второй вопрос, - отмечает Жорин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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