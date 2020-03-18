Пока одни звезды теряют миллионы, другие зарабатывают: у Малышевой скупают готовую еду, Миронова снимается, а Макееву затравили за жалобы

Большинство музыкантов и актеров с пониманием отнеслись к временным отменам концертов и спектаклей. Потери топовых артистов оцениваются в крупные суммы - от 10 миллионов рублей за месяц. Но никто не рискует на это жаловаться: у всех, как правило, есть сбережения. Да и гонорар за один концерт Лепса или Лободы больше, чем годовой заработок большинства россиян. Рассказываем о разном поведении звезд в новых обстоятельствах и слушаем их советы.

«Думала у меня коронавирус – сдала анализ»

Экс-жена Александра Кержакова, участница шоу «Холостяк», телеведущая Милана Тюльпанова наконец-то решилась признаться, что на 20-й день после возвращения из Милана у нее поднялась температура. Милана испугалась коронавируса: «Симптомы совпадали, и я сдала анализы. Делают их по слюне, и из носа берут материал». Тюльпанова рассказала, что доктора одной из питерских клиник приехали к ней домой и взяли анализ, который делался два дня: «В итоге оказалось, что у меня простое ОРВИ. Но сколько я в голове успела передумать, ведь за это время общалась с огромным количеством людей!»

Экс-жена Александра Кержакова, участница шоу «Холостяк», телеведущая Милана ТюльпановаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звезда сериала «Тест на беременность», продюсер Анна Пескова рассказала kp.ru о своей самоизоляции. С Песковыми живет 80-летняя бабушка Анны и это стало одной из причин самоизоляции всей семьи – пожилые люди в группе риска. Есть и еще одна причина, о которой рассказывает Пескова: «Детский сад, куда мы планировали отдать дочку еще на прошлой неделе был закрыт на карантин: в семьях нескольких детей, вернувшиеся из заграничных поездок, оказались зараженные коронавирусом». Анна считает правильным решение о закрытии детсадов и карантине в школе, ведь они не будут постоянно дезинфицировать руки: «Дети играют, касаются друг друга, обнимаются и тянут игрушки и все подряд в рот. Это касается не только совсем маленьких детей, но и школьников, которые, как известно, любят грызть ручки». Пескова с семьей вторую неделю проводит большую часть времени дома: смотрят фильмы, читают. Актриса говорит, что и маникюр в такой ситуации легко себе сделает сама.

«Жить мне теперь будет не на что…»

Большинство артистов относятся к ситуации с пониманием. После отмены спектаклей Ольга Кабо, которая комментирует ситуацию так: «Пауза. Перезагрузка. Переоценка. Грядут перемены…»

А вот Анастасия Макеева жалуется: «Я не знаю на что мы будем жить. Потому что есть артисты на зарплате, а есть фрилансеры. Надеюсь, что это скоро все закончится. Я перехожу на режим «в спячке». Жить мне теперь будет не на что. Мы больше никому не нужны. Но есть идея! Как насчёт сделать квартирник? Если соберётся 49 человек, то устроим вечер творчества и пообщаемся и попоём песни и почитаем стихи…»

Анастасия Макеева жалуетсяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Макеева давно ведет мероприятия за приличные гонорары, играет в спектаклях — опять же за приличные гонорары. К тому же, у нее есть весьма обеспеченный муж (а может уже нет?). Но жаловаться Анастасия начала еще до временного запрета спектаклей, сообщала в инстаграме, что трудилась на нескольких работах сразу: «У меня отменились уже «Крымская весна», «День геолога» в Кремле, «День российской гвардии» и еще несколько частных мероприятий… потеряла 70 % дохода…»

После своих публикаций в инстаграме на Макееву обрушился град критики в комментариях: она их удаляет периодически. Некоторые все же остаются. Артистке не рекомендуют собирать людей на квартирник — лучше сделать это, когда угроза заразиться пройдет. Вот пару самых безобидных откликов от критиков на странице в соцсетях Макеевой.

elenakuzel01041: «На днях тут же вы вещали, что в Москве запрет на массовые мероприятия и на что артисты будут жить… Прочитала этот пост: вы возомнили из себя нечто... Да у нас тысячи людей работают на десяти работах. Имейте совесть, чтобы так писать. Корона не вечна…»

larisa17081961_yandex.ru: «Смотри не надорвись, героиня года!»

«Делаем то, на что обычно не хватает времени»

Концерт в «Крокусе» Ирины Дубцовой перенесли на сентябрь, и артистка занялась готовкой. «Карантин. Я не болею – просто трусиха. Чем заняться? Делать то, на что обычно не хватает времени. Все знают, что я пишу песни, но мало кто из вас знает, что я люблю и умею готовить», - Дубцова активно готовит для себя и сына, и публикует рецепты в инстаграме. У нее там, кстати, отличный видеорецепт супа том ям.

Актриса Юлия Меньшова подготовила обзор домашних настольных игр: «В нашей семье вынужденный карантин уже практически, случился. Театры закрыты. Наша с мужем профессия, увы, не предполагает «удаленки». Фавориты семьи Меньшовой: активити, уно, твистер, дженга, джанг спид.

Юлия Меньшова подготовила обзор домашних настольных игрФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Беременная Марина Кравец бережет себя, следуя советам доктора, и делится этой информацией: «Основная задача: остановить распространение вируса. Поэтому соблюдаем правила гигиены: моем руки, протираем салфетками, дезинфицируем. Не менее важно: мажьте кремом руки после мытья, дабы избежать сухости и появления ранок. Хорошо проветривайте помещение. Думайте не только о себе: можете протереть дезинфицирующей салфеткой до и после себя. Одевайтесь по погоде - обычную простуду никто не отменял. Укрепляйте иммунитет, больше двигайтесь, много пейте. Если понимаете, что вам нужно соблюдать режим самоизоляции, носите маску и следуйте ему, думайте не только о себе. Носите маску, особенно, если чувствуете, что нездоровы, она, как минимум, напомнит, что нельзя трогать лицо грязными руками. В случае недомогания не занимайтесь самолечением, так как некоторые стандартные лекарства могут усугубить ситуацию».

Советы из уст докторов, видеоинструкции о том, как правильно мыть руки и на другие актуальные теперь темы - можно прочесть в инстаграме Елены Малышевой. Елена Васильевна сейчас ведет просветительскую работу, консультирует и успокаивает и звезд, и коллег, и простых людей. Кстати, и бизнес сейчас у нее стал развиваться еще активнее – количество заказов на готовую еду от Елены Малышевой выросло значительно. Малышева пообещала, что все заказы выполнят. Речь идет о готовой еде в контейнерах для диеты или просто ЗОЖа.

Екатерина Стриженова панике не поддаетсяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

На телевидении съемки идут, правда без массовки. Екатерина Стриженова панике не поддается и продукты не скупает, верит, что все в магазинах будет: «Сколько же мне присылают самой разной информации про коронавирус, нужно иметь очень крепкие нервы, чтобы всё это читать!»

Ирина Розанова ездила на съемки в Питер в Сапсане в связанной шапке-маскеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ирина Розанова ездила на съемки в Питер в Сапсане в связанной шапке-маске. Мария Миронова только прилетела из Апатит, где снималась во второй части фильма «Громкая связь». В самолете из Мурманска в Москву Миронова летела в маске, с ней было много попутчиков-иностранцев. Актриса переволновалась: «Вы собираетесь летать? Я лично пас. Обратный рейс одни китайцы и вьетнамцы…»