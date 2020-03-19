2020-03-18T19:49:39+03:00
Анекдоты

Анекдоты: А чё у вас вот этот творожок такой дорогой, как будто из молока сделан

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Сорока украла блестящую вставную челюсть пенсионера Иванова. Уже вторую неделю зубастая тварь прилетает к нему на балкон и издевательски улыбается!

* * *

Российские ученые доказали, что самый короткий день в году - это вовсе не 22 декабря, а 1 января.

* * *

Чтобы внуки погостили подольше, бабушка перевела все весы на 5 кг назад.

Чем занять детей и внуков во время трех недель дистанционного обучения, читайте < стр. 5.

* * *

У долгожителя так долго пролетала жизнь перед глазами, что он прожил еще два года.

* * *

Перелеты в экономклассе - это самый дорогой способ почувствовать себя нищим.

* * *

Ненавижу, когда люди просят меня посмотреть за их вещами.

А что, если кто-то попытается их украсть?

Я должен с ними драться?! Я не готов.

* * *

Библиотекарь, проверяя возвращаемые девушкой книги, сурово спрашивает:

- Вы в курсе, что у вас задержка?

Она, краснея:

- В принципе я догадывалась. Но вы-то откуда знаете?

* * *

Когда умирал фараон, вместе с ним египтяне хоронили его охранников, секретарей и бухгалтерию…

* * *

Стюардесса.

- Филологи в самолете есть?

- Да, я филолог, что случилось?

- Пройдите, пожалуйста, в хвост самолета, там человеку кофе холодное!

* * *

У бабушек со склерозом самые толстые и счастливые коты…

* * *

Делай добро - и люди к тебе потянутся, ну как люди: лентяи, дармоеды, бездельники…

ИСТОЧНИК KP.RU

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