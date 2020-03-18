Единая Россия будет информировать граждан о ситуации с коронавирусом по телефону и через мессенджеры

«Единая Россия» создаст 90 тысяч чатов (по количеству первичных отделений партии) в мессенджерах, чтобы информировать население страны о ситуации с пандемией коронавируса. Эту работу организуют региональные исполкомы вместе с депутатами. Также будет организован ежедневный обзвон ветеранов, пожилых людей, одиноких пенсионеров и других граждан, которые входят в группу риска. Телефонную базу данных соберут через партийные общественные приемные в регионах. Об этом сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак на селекторном совещании с региональными отделениями партии.

«У нас 90 тысяч «первичек», более 180 тысяч муниципальных депутатов, - напомнил однопартийцам Андрей Турчак. - За счет такого представительства на местах мы способны дойти до каждого незащищённого человека. Каждый член Партии знает ближний круг своих соседей, знает, кто нуждается в наибольшем внимании в связи со сложившийся ситуацией. Это одинокие пенсионеры, инвалиды, те кто наиболее уязвим перед вирусом, так называемая группа риска».

По словам секретаря Генсовета, главная задача партийного актива - оказать реальную помощь людям и проинформировать их о ситуации, связанной с пандемией коронавируса, предотвратив поток фейковых новостей.

«Мы должны пресекать сообщения о возникшем дефиците продуктов в магазинах, лекарств в аптеках, повышения стоимости на товары первой необходимости. Мы начинаем вести постоянный мониторинг цен на них. В стране полностью сформированы запасы. В большинство торговых сетей направлены рекомендации по недопущению повышения цен на товары. Ретейлеры подтвердили, что держат ситуацию с запасами товаров и их поставками под контролем. Данные наших мониторингов должны оперативно направляться в региональные штабы», - заключил Турчак.

Кроме того, «Единая Россия» и движение «Волонтеры Победы» объединят усилия по оказанию помощи ветеранам и членам их семей в связи с пандемией коронавируса.

«Мы тесно взаимодействуем с общественной организацией «Волонтеры Победы», которая находится в постоянном контакте с ветеранами. В каждом регионе у «Волонтеров Победы» есть собственная сеть, с базой уже осуществленных контактов, и есть понимание текущих потребностей ветеранов. Поэтому «Волонтеры Победы» обязательно должны присоединиться к нашей работе», - сказал Турчак.

Член Президиума Генсовета партии, руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова отметила, что в резерве организации – порядка 25 тысяч волонтеров.

«Наша задача организовать живое общение с ветеранами - звонить порядка двух-трех раз в день, спрашивать о состоянии здоровья, какая нужна помощь. В случае потребности в продуктах, медицинских препаратах - организовать их доставку», - сообщила она.

Для организации этой работы подготовлен специальный образовательный курс на цифровой платформе. Он будет доступен через приложение, в котором волонтеры смогут найти всю необходимую для работы информацию.

Напомним, ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета партии дал ряд поручений по организации работы партии в условиях пандемии коронавируса. В том числе он попросил перейти на режим волонтерства, добровольческой помощи и оказывать людям всю необходимую помощь – от доставки на дом продуктов питания и лекарств до оказания консультационной поддержки.